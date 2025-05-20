Дорожня карта реформи держуправління передбачає відновлення конкурсів на держслужбу в 2026р

Дорожня карта з питань реформи державного управління на шляху до Європейського Союзу передбачає запровадження єдиної моделі структури міністерств, відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби і відновлення конкурсів на державну службу в 2025-2026 роках.

Зокрема, документом передбачається розроблення та схвалення урядом до кінця 2025 року Стратегії реформування державного управління на 2026-2030 роки і Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2026-2030 роки відповідно до європейських стандартів.

Передбачається забезпечення впровадження та обов'язкового використання інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) в усіх міністерствах та в усіх діючих інших центральних органах виконавчої влади та їх територіальних органах, а також відновлення роботи та модернізація Єдиного порталу вакансій державної служби (перший квартал 2026 року).

Також передбачається впровадження інформаційно-аналітичної системи управління завданнями для автоматизації управлінських процесів, моніторингу і контролю виконання органами виконавчої влади завдань, які визначені парламентом, президентом України та урядом, зокрема у програмних, стратегічних та планових документах, оптимізації процедур координації державних політик Секретаріатом Кабміну (другий квартал 2026 року).

Крім того, визначено, що до третього кварталу 2026 року має відбутися відновлення відбору та найму на основі меритократичного принципу для всіх державних службовців здійснене в залежності від безпекової ситуації в країні, поетапно: на посади державної служби категорії "А"; на посади державної служби категорії "Б" (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії); на посади державної служби категорії "В" (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії).

До четвертого кварталу 2026 року передбачається прийняття нової редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення, приведеної у відповідність до європейських стандартів та найкращих практик, а також закону України "Про адміністративну процедуру", а також гармонізація податкового та митного законодавства із законом "Про адміністративну процедуру".

Також передбачається запровадження співставлення заробітної плати на типових посадах державної служби із заробітною платою на посадах аналогічного рівня складності та відповідальності у приватному секторі України з метою визначення конкурентоспроможного рівня оплати праці (перший квартал 2027 року).

Серед іншого, передбачається запровадження єдиної моделі структури міністерств з чіткими лініями підзвітності та чітким розмежуванням між політичним керівництвом і державною службою (четвертий квартал 2025 року) і прийняття змін до законодавства щодо обмеження кількості заступників міністрів з переглядом їх функцій, розширення функціоналу державних секретарів з управління апаратом міністерства, а також чітке розмежування повноважень держсекретарів та заступників міністрів (четвертий квартал 2026 року).

Як повідомлялося, 14 травня Кабінет міністрів України затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластеру в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу. Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск HRMIS і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.