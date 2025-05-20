Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Найгірший сценарій у торгівлі з Євросоюзом з 6 червня, коли завершиться дія автономних торгівельних заходів (АТМ), - це повернення до режиму вільної торгівлі, який діяв до війни, та введення АТМ в червні 2022 року, повідомив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

"Я думаю, що ми докладемо усіх зусиль, щоб принаймні 6 червня не було ніяких змін фактичних", - сказав він на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", організованій компанією "Ілляшев та партнери" в Києві у вівторок.

За словами Качки, ще торік була досягнута домовленість, що з 6 червня цього року АТМ перестануть діяти, натомість Європейська Комісія проведе з Україною перегляд за ст.29 угоди України та Європейського Союзу про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ, DCFTA) для того, щоб збільшити доступ українських товарів на ринок ЄС і європейських - на ринок України.

"І якщо з автономними торговими заходами все сталося, як Європейська Комісія і запланувала, то із 29 статтею поки що ми трішки пригальмувалися через низку зовнішніх різних обставин. Але сподіваюся, що ми це рішення знайдемо досить швидко. Якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня", - описав поточну ситуацію торгпред.

"І принаймні на час, поки ми будемо домовлятися щодо нових параметрів лібералізації торгівлі цими товарами, які вже були повністю лібералізовані, в нас не буде проблем з доступом на ринок Європейського Союзу", - додав Качка.

Загалом він констатував, що ситуація в торгівлі далеко не така оптимістична і не така дружня, як за іншими напрямками співпраці з ЄС.

Водночас торгпред України вважає, що навіть довоєнний режим торгівлі із ЄС "досить гарний", бо щодо промислових товарів мит не було і так само не буде й за більшістю аграрних товарів.

"Але очевидно, що по товарах, які нам найцікавіші і найчутливіші, нам автономні торгові заходи дуже допомагали. Допомагали не лише з точки зору доступу на ринок, а й з точки зору транзиту. Це було актуально до 2023 року, коли не працювали наші порти. Зараз порти працюють, і весь експорт, який йде в бік третіх країн, йде з наших портів, тому у нас немає навантаження транзитного. Відповідно, ці автономні торгові заходи, які допомагали транзитуватися, зараз вже не такі актуальні", - зауважив Качка.

На його думку, за 2023-2024 роки Україна та ЄС знайшли баланс торгівлі, хоча й Україна має досить великий торговий дефіцит - імпорт перевищує експорт майже удвічі.

"Очевидно, що зараз це є предметом дискусії, яким чином зберегти цю збалансовану торгівлю. Наш підхід, щоб залишити умови торгівлі такими, як вони є щонайменше зараз, можливо, навіть більш вільними, але при цьому контрольованими. Побачимо, що буде - не забігатиму наперед. Ми достатньо конструктивно працюємо з Європейською Комісією, але очевидно, що це буде комплексне рішення по всіх нюансах", - підсумував торгпред України.

Перші ATM набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували: 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го.

Українська аграрії занепокоєні поверненням після 5 червня 2025 року торгівлі з ЄС на поточні норми ст.29 DCFTA, які встановлюють дуже низькі квоти на експорт окремих видів аграрної продукції. Так само може бути повернено квоту на експорт 100 тис. тон біоетанолу. Тому ведуться переговори щодо можливості збільшення цих квот, але є побоювання, що до 5 червня залишилося занадто мало часу для практичного оформлення цього рішення.

Водночас щодо продукції ГМК в Євросоюзі розглядалася пропозиція залишити пільговий режим імпорту з України у випадку скасування ATM, і Європарламент 8 травня цьоріч підтримав таке рішення, що фактично дозволяє продовжити чинний режим торгівлі сталлю й після 5 червня.