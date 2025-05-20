Фінансові новини
- |
- 20.05.25
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суми невідшкодованого ПДВ зростають – Гетманцев
12:30 20.05.2025 |
Фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ.
Про це у Телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Зростання продовжилося. Залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30 360,7 млн грн та збільшився на 3 902,7 млн грн у порівнянні до попереднього місяця 2025 р", - зазначив він.
На суму росту залишку вплинуло те, що Казначейство не перерахувало платникам ПДВ 4 448,3 млн грн. Також вплив мало невиконання рішень судів, і сума в оскарженні зросла до 7 679,4 млн грн.
Гетманцев також звертає увагу на зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26 відсоткових пункти (квітень 2024р. -16,14%).
У той же час, у січні-квітні 2025 році платники податків отримали 55 465,7 млн грн бюджетного відшкодування. З яких 11 825,2 млн грн платниками режиму експортного забезпечення і 4 259,8 млн грн платникам Клубу білого бізнесу.
Гетманцев нагадує, що минулого місяця він вже звертав увагу на цю проблему.
Тоді почали надходити звернення щодо затримки відшкодування ПДВ.
"Другий місяць поспіль на кінець місяця значні суми не були перераховані платникам (платіжки знаходились в Казначействі). Звертаю увагу Мінфіну та Казначейства на питанні дотримання своєчасності відшкодування ПДВ", - писав Гетманцев.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України
ТОП-НОВИНИ
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин
|Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним
|Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Стартуємо з гарних позицій: глава Нацбанку назвав теми для обговорення з МВФ
|Дорожня карта реформи держуправління передбачає відновлення конкурсів на держслужбу в 2026р
|Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС
|Суми невідшкодованого ПДВ зростають – Гетманцев
|Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США - торгпред України
|У I кварталі 2025 року середня сума однієї операції зі зняття готівки зросла на 18% р/р до 4735 гривень
Бізнес
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
|В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters
|Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв
|Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу
|Вперше в світі: В США лікарі успішно вилікували немовля за допомогою індивідуального редагування генів