Суми невідшкодованого ПДВ зростають – Гетманцев

Фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ.

Про це у Телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Зростання продовжилося. Залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30 360,7 млн грн та збільшився на 3 902,7 млн грн у порівнянні до попереднього місяця 2025 р", - зазначив він.

На суму росту залишку вплинуло те, що Казначейство не перерахувало платникам ПДВ 4 448,3 млн грн. Також вплив мало невиконання рішень судів, і сума в оскарженні зросла до 7 679,4 млн грн.

Гетманцев також звертає увагу на зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26 відсоткових пункти (квітень 2024р. -16,14%).

У той же час, у січні-квітні 2025 році платники податків отримали 55 465,7 млн грн бюджетного відшкодування. З яких 11 825,2 млн грн платниками режиму експортного забезпечення і 4 259,8 млн грн платникам Клубу білого бізнесу.

Гетманцев нагадує, що минулого місяця він вже звертав увагу на цю проблему.

Тоді почали надходити звернення щодо затримки відшкодування ПДВ.

"Другий місяць поспіль на кінець місяця значні суми не були перераховані платникам (платіжки знаходились в Казначействі). Звертаю увагу Мінфіну та Казначейства на питанні дотримання своєчасності відшкодування ПДВ", - писав Гетманцев.