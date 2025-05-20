Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США - торгпред України

Президент України Володимир Зеленський в листі президенту США Дональду Трампу про нові можливості співпраці в ОПК та торгівлі серед іншого запропонував укласти угоду про вільну торгівлю, повідомив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

"Наскільки мені відомо, з такою пропозицією президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа в тому листі. І це, відповідно, буде наступним етапом наших розмов", - сказав він на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", яка організована компанією "Ілляшев та партнери" в Києві у вівторок.

Качка наголосив, що Київ зацікавлена у такій угоді, незважаючи на те, що США не є найбільшим торгівельним партнером України.

"Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія", - зазначив торгпред.

Він пояснив, що дедалі більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що відповідно створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

"І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і, відповідно, мати відповідну угоду про вільну торгівлю", - додав Качка.

На його думку, контекст створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.

"Тому я думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку", - констатував торгпред США.

Раніше він повідомляв, що український експорт до США у 2024 році зріс на 67% та склав $869 млн, що становило 2,08% всього експорту, але імпорт зі США склав $3,4 млрд, або 4,95% від всього імпорту до України.

Щодо можливості скасування введених США 10% мит на українську продукцію, то, за словами Качки, до останнього моменту головним питанням на порядку денному з США була ушгода про створення інвестфонду відбудови. В той же час він повідомив, що на цьому тижні буде розмова з торговим представником США послом Джемісоном Гріром.

"Інша справа, що теж треба розуміти, ... що американські тарифи, які застосовують США, і новий підхід до них - це така певна нова реальність", - додав торгпред України.

Він сказав, що поки не можна нічого обіцяти, бо "насправді ми лише на стартовій позиції".