Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ розпочав з Україною восьмий перегляд програми розширеного фінансування

09:13 20.05.2025 |

Економіка

 

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала в Києві з українською владою восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).

Про це йдеться в повідомленні МВФ.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування", - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Інформація щодо якихось інших деталей роботи місії поки що відсутня.

Перегляд програми фінансування - це етап, коли МВФ оцінює, як країна виконує свої зобов'язання за програмою. Наприклад, чи дотримується фіскальних цілей або просуває реформи, передбачені домовленостями.

Якщо результати перегляду позитивні - Фонд може схвалити виділення наступного траншу фінансування.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5760
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 46,8562
  0,4072
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 09:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1183  0,01 0,02 41,7317  0,01 0,02
EUR 46,3250  0,23 0,49 47,0850  0,23 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5750  0,10 0,25 41,5950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес