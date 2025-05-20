МВФ розпочав з Україною восьмий перегляд програми розширеного фінансування

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала в Києві з українською владою восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).

Про це йдеться в повідомленні МВФ.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування", - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Інформація щодо якихось інших деталей роботи місії поки що відсутня.

Перегляд програми фінансування - це етап, коли МВФ оцінює, як країна виконує свої зобов'язання за програмою. Наприклад, чи дотримується фіскальних цілей або просуває реформи, передбачені домовленостями.

Якщо результати перегляду позитивні - Фонд може схвалити виділення наступного траншу фінансування.