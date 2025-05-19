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Попит знижується, ціни ростуть: як змінилась вартість оренди житла в Києві
17:12 19.05.2025 |
Протягом року найбільший скачок ціни у відсотковому значенні на оренду однокімнатної квартири відбувся у Шевченківському районі Києва - +33% до 24 тис. грн.
Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.
Як свідчать дані, вагомо зросла орендна плата у таких районах:
* Голосіївський - +37% до 19 тис. гривень;
* Святошинський - +30% до 13 тис. гривень;
* Печерський - +25% до 37,3 тис. гривень;
* Подільський - +21% до 17 тис. гривень.
Згідно з дослідженням, у Дніпровському районі відбувся ріс медіанної ціни оренди на 18% до 13 тисяч гривень. На 15% збільшилась вартість у Дарницькому та Соломʼянському районах (теж до 13 тисяч гривень). На 12% - відбулось збільшення у Деснянському (до 9 тисяч гривень) та Дніпровському районах (до 13 тисяч грн).
Як зазначають експерти, в передмісті Києва також за останній рік відбувся ріст цін на оренду.
Найбільш вагомо у Вишневому - на 33% до 12 тисяч гривень. +25% додали в ціні на оренду однокімнатні квартири у Бучі та Вишгороді - до 10 тисяч гривень. На 20% вартість зросла в Ірпені, Крюківщині та Петропавлівській Борщагівці (до 12 тисяч гривень).
Водночас кількість відгуків на оголошення про оренду 1-кімнатного житла зменшилась майже у всіх районах Києва. Винятки - Подільський район (+15%) та Дарницький (+3%), повідомляють аналітики.
За їхніми даними, найбільш разюче падіння за кількістю відгуків на оголошення про оренду однокімнатної квартири в Києві відбулось за рік у таких районах:
* Печерський -42%;
* Дніпровський -28%;
* Оболонський -20%;
* Святошинський та Соломʼянський -19%.
У передмісті Києва, за виключенням Бучі та Вишгорода де кількість відгуків на оголошення про довгострокову оренду зросла на 34% та 8% відповідно, значне падіння відбулось у:
* Петропавлівській Борщагівці -45%;
* Броварах -33%;
* Крюківщині -22%;
* Софіївській Борщагівці -17%.
"Зниження активності користувачів може свідчити про перенасичення ринку або завищені очікування власників квартир щодо вартості. Водночас передмістя з хорошою інфраструктурою та має потенціал "перетягувати" орендарів, пропонуючи нижчу вартість та новіше житло", - підсумували експерти.
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