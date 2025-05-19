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АНАЛІТИКА

Україна перейматиме у Кореї дешеву та екологічну технологію асфальтування

17:08 19.05.2025 |

Економіка

 

Державне агентство відновлення підписало меморандум про співпрацю з провідним виробником асфальтобетону в Південній Кореї - компанією SG.

Про це повідомила пресслужба агентства.

"Перейматимемо для Агентства відновлення 10-річний досвід Кореї - екологічну технологію EcoSteel Ascon", - розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

EcoSteel Ascon - це екологічна технологія асфальтового покриття, яка підвищує довговічність дорожнього полотна завдяки використанню побічного продукту металургії - шлаку.

Говорячи про EcoSteel Ascon, Сухомлин зазначав, що це дешевше, і буде мінімум пошкоджень.

У планах сторін - обмін технологіями, реалізація спільних проєктів, зокрема на таких магістралях, як Р-55 (автомобільний шлях в Одеській та Миколаївській областях).

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Корея
 

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