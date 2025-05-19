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Україна перейматиме у Кореї дешеву та екологічну технологію асфальтування
17:08 19.05.2025 |
Державне агентство відновлення підписало меморандум про співпрацю з провідним виробником асфальтобетону в Південній Кореї - компанією SG.
Про це повідомила пресслужба агентства.
"Перейматимемо для Агентства відновлення 10-річний досвід Кореї - екологічну технологію EcoSteel Ascon", - розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.
EcoSteel Ascon - це екологічна технологія асфальтового покриття, яка підвищує довговічність дорожнього полотна завдяки використанню побічного продукту металургії - шлаку.
Говорячи про EcoSteel Ascon, Сухомлин зазначав, що це дешевше, і буде мінімум пошкоджень.
У планах сторін - обмін технологіями, реалізація спільних проєктів, зокрема на таких магістралях, як Р-55 (автомобільний шлях в Одеській та Миколаївській областях).
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