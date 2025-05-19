Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 2,0%, у 2026р - до 4,7%

Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році - відповідно до 4,7% з 5,9%, йдеться в опублікованому у понеділок документі.

"У 2025 році прогнозується подальше уповільнення економічної активності до 2,0%, оскільки війна продовжує чинити значний тиск на виробничі потужності та ділові настрої в Україні. Експорт знизиться, що відображатиме падіння промислового виробництва, особливо в енергоємних галузях, які постраждали від високих цін на енергоносії, а також закриття "Покровськвугілля", ключового постачальника для металургійної промисловості", - пояснила Єврокомісія.

Вона очікує, що експорт сільськогосподарської продукції також знизиться через зменшення запасів після поганого врожаю 2024 року, спричиненого несприятливими погодними умовами.

Водночас, як вважають експерти ЄК, високий імпортний попит на енергоносії, вугілля та матеріали, пов'язані з обороною та реконструкцією, підтримуватиме високий рівень імпорту, що призведе до від'ємного внеску чистого експорту до зростання ВВП.

Відповідно до прогнозу, експорт у 2025 році збільшиться всього на 1,8%, тоді як 2026 року - на 11,4%, тоді як відповідно зростання імпорту складе 5,5% та 6,0%.

"Внутрішній попит, як очікується, залишиться стійким завдяки значному зростанню інвестицій, підкріпленому стабільними витратами на оборону та поточними аварійними ремонтами і реконструкцією, особливо в енергетичному секторі. За прогнозом, приватне споживання також залишатиметься ключовим драйвером зростання, хоча й повільнішими темпами, оскільки висока інфляція продовжує підривати купівельну спроможність домогосподарств", - зазначається в документі.

Згідно з ним, у перспективі до 2026 року зростання реального ВВП прискориться до 4,7% за технічного припущення, що з початку року будуть створені умови для поступового нарощування зусиль з відновлення на ранніх стадіях. Очікується, що відновлення відбуватиметься завдяки зростанню інвестицій у реконструкцію, усуненню вузьких місць в експорті та покращенню економічної впевненості, що має переважити стримуючий ефект від поступового скорочення видатків на оборону. Очікується, що рахунок поточних операцій залишатиметься стійко від'ємним протягом усього прогнозного періоду, що відображатиме значний дефіцит торгівлі та послаблення балансу вторинних доходів, оскільки міжнародні гранти замінюються кредитами.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами, за очікуваннями ЄК, збільшиться цього року до 16,2% ВВП з 15,9% ВВП минулого року, а наступного зменшиться до 14,8% ВВП, дефіцит платіжного балансу - відповідно зросте цього року до 13,2% ВВП з 8,1% ВВП торік, а наступного впаде до 11,5% ВВП.

"Прогноз характеризується надзвичайно високим рівнем невизначеності, а ризики схиляються в бік погіршення. Погіршення безпекової ситуації може посилити руйнування критично важливої інфраструктури, призвести до подальших перебоїв у морському експорті та поглибити дефіцит робочої сили через тривалу високу мобілізацію та зовнішню міграцію. З іншого боку, швидке поліпшення ситуації з безпекою може прокласти шлях до більш швидкого і масштабного відновлення", - наголошує Єврокомісія.

Як сказано у звіті, масштабне переміщення населення разом із призовом на військову службу значно зменшили кількість робочої сили з початку вторгнення, що призвело до гострого дефіциту та підштовхнуло середню номінальну заробітну плату до зростання на 23% у 2024 році. Незважаючи на передбачуване поступове повернення частини внутрішньо переміщених осіб, очікується, що дефіцит робочої сили залишатиметься гострим через повільну реінтеграцію, тривалий вплив війни на робочу силу та стійку регіональну та кваліфікаційну невідповідність. Тому рівень безробіття, за прогнозом, залишиться високим, хоча й поступово знижуватиметься: з 14,8% минулого року до 13,8% цього року та 11,6% наступного.

Щодо динамки цін, то ЄК вважає, що хоча інфляційний тиск залишатиметься високим на прогнозному горизонті, він поступово послаблюватиметься завдяки жорсткій монетарній політиці, яка стримуватиме зростання цін та послабленню шоків пропозиції. Таким чином, середня інфляція після падіння до 6,5% минулого року сягне піку на рівні 12,6% у 2025 році, а потім сповільниться до 7,7% у 2026 році.

В звіті також зазначається, що дефіцит сектору загальнодержавного управління скоротився до 17,3% ВВП у 2024 році завдяки впровадженню заходів з мобілізації доходів, зокрема підвищенню податків на пальне та тютюн, що допомогло компенсувати зростання державних видатків. У 2025 році додаткові заходи з мобілізації доходів, зокрема підвищення військового збору (1,4% ВВП) та повторне запровадження податку на прибуток банків (0,8% ВВП), як очікується, продовжать підтримувати доходи бюджету. Однак постійний тиск високих витрат, пов'язаних з війною, зокрема на оборону, утримуватиме бюджетний дефіцит на високому рівні - приблизно 18,4% ВВП.

"До 2026 року сильніше економічне зростання сприятиме подальшому поліпшенню збирання доходів, а поступове зміщення видатків з військових потреб на відновлення та реконструкцію сприятиме значному скороченню дефіциту - до 10,6% ВВП. За прогнозом, державний борг досягне піку 109,8% ВВП у 2025 році та зменшиться до 108,9% ВВП у 2026 році, що буде підкріплено прогнозованим зменшенням дефіциту в цьому році", - прогнозує Єврокомісія.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд (МВФ) в кінці лютого погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році на 0,5 відсоткових пункта - до 2-3%, а Світовий банк трохи згодом - з 6,5% до 2%.

НБУ у квітні знизив очікування зростання економіки України у поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному - з 4,0% до 3,7%.

Нарешті у травні ЄБРР також погіршив прогноз ВВП для України, вже вдруге за цей рік. Тепер від складає 3,5%, а на наступний рік - 5%.

Окрім України Єврокомісія також погіршила прогноз зростання ВВП Європейського союзу в 2025 році до 1,1% з очікуваних у листопаді 1,5%. Оцінку економічного підйому в 2026 році переглянуто до 1,5% з 1,8%.

За оцінками ЄК економіка Росії збільшиться на 1,7% у 2025 році та на 1,2% у 2026 році, тоді як попередні прогнози передбачали збільшення ВВП РФ на 1,8% та 1,6% відповідно.