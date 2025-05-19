Кабмін затвердив порядок підтвердження та зарахування часу роботи в іншій державі до страхового стажу

Кабінет міністрів України затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.

Згідно з постановою 562 від 16 травня, цей порядок визначає механізм підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі (за наявності) для визначення права на призначення пенсії за віком за умови зарахування таких періодів роботи до страхового стажу (стажу роботи) згідно із законодавством відповідної держави у разі відсутності необхідного страхового стажу.

У постанові відзначається, що періоди роботи осіб в іншій державі, з якою укладено міжнародний договір України, зараховуються до страхового стажу осіб, які проживають в Україні, на умовах такого міжнародного договору.

Зокрема, особи, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж для призначення пенсії, додають до заяв про призначення пенсії підтвердні документи.

Якщо за змістом документів неможливо підтвердити зарахування періодів роботи в іншій державі до страхового стажу згідно із законодавством відповідної держави або якщо особа не подала підтвердних документів, територіальний орган Пенсійного фонду України протягом п'яти робочих днів після надходження заяви про призначення пенсії з усіма необхідними документами подає до МЗС запит для надсилання протягом п'яти робочих днів з дня його отримання дипломатичними каналами іншій державі та органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі, запиту щодо надання підтвердних документів.

Якщо відсутня можливість здійснення обміну інформацією між територіальними органами ПФУ та органами, що здійснюють пенсійне забезпечення в інших державах, запит надсилається після появи можливості здійснення обміну.

Підтвердні документи, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації відповідно до законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Після надходження до територіального органу ПФУ підтвердних документів періоди роботи, зазначені в них, зараховуються до страхового стажу особи в календарному обчисленні для визначення права на призначення пенсії.

Також Кабмін затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу.

Зазначається, що у разі укладення міжнародного договору, періоди трудової діяльності особи в будь-якій республіці колишнього СРСР (крім Української РСР) зараховуються до страхового стажу на умовах міжнародного договору.

У разі коли в документах, що подаються особою до територіального органу ПФУ для призначення пенсії, зазначено періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 р. за межами України в республіках колишнього СРСР, у заяві про призначення пенсії така особа зазначає інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.

У разі коли у заяві про призначення пенсії особа зазначила інформацію про те, що вона не отримує пенсійні виплати в іншій державі, особа додає до заяви про призначення пенсії документи, видані органами, що здійснюють пенсійне забезпечення в іншій державі, які підтверджують факт неотримання таких виплат. У разі відсутності таких документів особа зазначає причини неможливості їх отримання та може звернутися до територіального органу ПФУ за допомогою в поданні до іншої держави запиту щодо відповідних документів.

До надходження відповідних документів до територіального органу ПФУ пенсія особі обчислюється без урахування періодів трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР, крім випадків відсутності можливості здійснення обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та органами пенсійного забезпечення іншої держави та документального підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат за зазначені періоди.

Якщо відсутня можливість здійснення обміну інформацією, то до появи такої можливості, пенсія особі обчислюється з урахуванням періодів роботи в республіках колишнього СРСР. У такому разі в заяві про призначення пенсії особа зазначає інформацію про те, що вона не отримує пенсійних виплат у відповідній державі та не може документально підтвердити нездійснення іншою державою пенсійних виплат за зазначені періоди.

Серед іншого, зазначається, що періоди роботи вахтовим методом, а також періоди перебування у відрядженнях до 1 січня 1992 року в республіках колишнього СРСР працівників, яких було оформлено на роботу на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих в Україні, не вважаються періодами роботи на території інших держав.

У зв'язку з затвердженням даних положень, Пенсійному фонду доручено забезпечити перегляд рішень, прийнятих територіальними органами ПФУ за період з дня набрання чинності законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення" (з 23 червня 2024 року) до дня набрання чинності цією постановою, стосовно осіб , які працювали до 1 січня 1992 рок за межами України в республіках колишнього СРСР, щодо призначення пенсії у частині врахування страхового стажу за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР з урахуванням положень цих порядків.