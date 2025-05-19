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АНАЛІТИКА

«Дія» стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO

12:23 19.05.2025 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи "Дія" та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час конференції DOU Day.

За словами міністра монетизація "Дії" розпочалась у травні 2025 року і вже в червні платформа може отримати перші прибутки. Один із перших інструментів монетизації є шеринг документів.

"Щомісяця через "Дію" онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків. Наприклад, з monobank за день відкрили 22 тисячі. За такі послуги фінансові установи готові платити", - зазначив Федоров.

Він також додав, що міністерство поступово працює над відокремленням "Дії" в окрему держкомпанію, яка в майбутньому може залучати бізнес до платформи та навіть продавати свої акції.

"Ми будемо поступово відокремлювати "Дію" в окрему державну компанію. Можливо, потім акції компанії будуть продаватися (йдеться, ймовірно, про підготовку до IPO - публічного розміщення акцій на біржі - ЕП). Тобто „Дія" стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватися нашою інфраструктурою", - скуазав міністр.

За матеріалами: Економічна правда
 

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