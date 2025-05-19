На Житомирщині запустили найбільший в Україні завод з перероблювання конопель

В індустріальному парку "Ма'Рижани" на Житомирщині почав роботу завод "Ма'Рижани Хемп Компані". Це найбільше в Україні підприємство з первинного перероблювання промислових конопель, повідомило Міністерство економіки.

Компанія "Ма'Рижани Хемп Компані" відновила старий льонозавод і збудувала сучасне виробництво потужністю 14 000 тонн на рік.

"Ми підтримуємо кожне нове виробництво, яке впроваджує сучасні технології. Це крок до відновлення української економіки та її незалежності", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Підприємство виробляє довге волокно для потреб текстильної промисловості, коротке волокно для нетканих матеріалів, паперу, будівельної та ізоляційної продукції, а також кострицю для костробетону, ДСП і біопластику.

"Це перше переробне підприємство галузі, яка відроджується після прийняття Верховною Радою у грудні 2023 року закону про зняття заборони на переробку технічної коноплі", - прокоментував народний депутат, заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

На заводі зайнято 200 працівників. Обсяг інвестицій у першу чергу підприємства склав понад $20 млн. Виробничі приміщення займають 10 000 кв. м, складські - 10 800 кв. м.

У 2024 році компанія засіяла 890 га промислових конопель, а у 2025 році збільшила площі посівів до 1200 га. Це найбільші площі вирощування конопель у Центральній і Східній Європі.

Обладнання для нового заводу ввезено в Україну із застосуванням нульової ставки ПДВ і ввізного мита. Це пільги, передбачені законодавством для учасників індустріальних парків.

Ринок коноплярства в Україні має значний потенціал для зростання, особливо у контексті глобального тренду на екологічні, біорозкладні та стійкі матеріали, вважає член економічного комітету Ради Богдан Кицак.

Галузь коноплярства може виробляти такі види продукції, як тканини, одяг, взуття, конопляний бетон (hempcrete), ізоляційні матеріали, олія, борошно, насіння, суперфуди, CBD-олії, креми, мазі, пакування, одноразовий посуд, папір, корм для тварин.

За його словами, українську продукцію вже очікують на таких ринках збуту, як:

→ Європейський Союз, де є попит на конопляні волокна, продукти здорового харчування;

→ Канада та США, де розвинений ринок CBD, органічної косметики та біоматеріалів;

→ Азія, де потребують текстильні вироби, біопластик.

"На сьогодні перед підприємствами галузі стоїть задача створити повноцінний кластер з коноплярства, повноцінну екосистему, яка дозволить реалізувати замкнений цикл виробництва від насіння до широкого розмаїття продукції з технічної коноплі", - наголосив народний депутат.