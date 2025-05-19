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АНАЛІТИКА

Обсяг публічних закупівель в Україні торік сягнув ₴888 мільярдів

10:28 19.05.2025 |

Економіка

 

Торік в Україні уклали майже 3,3 мільйона договорів публічних закупівель загалом приблизно на 888 мільярдів гривень.

Такі дані під час Міжнародної конференції "Реформа публічних закупівель в Україні - на шляху до ЄС" навів заступник міністра економіки Андрій Телюпа, передає кореспондент Укрінформу.

За словами посадовця, в Україні створено ефективну екосистему електронних торгів Prozorro, завдяки якій обсяги публічних закупівель постійно зростають. Тому її розвиток та реформування дуже важливі для публічних фінансів і для держави загалом.

"Торік укладено близько 3 мільйонів 300 тисяч договорів на закупівлі товарів, робіт і послуг - майже на 888 мільярдів гривень. Основні галузі, на які держава витрачає кошти через публічні закупівлі, - будівництво, енергоресурси, паливо і ремонтні роботи. Поміж пріоритетів - відновлення житла та інфраструктури і підтримання роботи держструктур. Ми постійно удосконалюємо внутрішнє законодавство, щоб здійснювати закупівлі максимально ефективно і швидко, не втрачаючи прозорості та ефективності", - сказав Телюпа.

При цьому 70% договорів укладено за результатами конкурентних закупівель, частка яких порівняно із неконкурентними зростає. Завдяки використанню спрощених інструментів та посиленню контролю поліпшується і якість неконкурентних (допорогових) закупівель. Це, переважно, закупівлі на невеликі суми, коли немає сенсу проводити повноцінні торги.

"Натомість майже всі великі закупівлі відбуваються саме у конкурентному середовищі. І ми послідовні у максимальному обмеженні кількості винятків. Навіть коли покупцям товарів чи замовникам робіт і послуг потрібно проводити якісь швидкі процедури, вони однак мають робити це на конкурентній основі. Таким чином ми намагаємося зберігати баланс між швидкістю та прозорістю, а також відкривати доступ до замовлень для нових учасників", - пояснив заступник міністра економіки.

Загалом, за його даними, торік у торгах Prozorro як постачальники брали участь 188 тисяч юридичних осіб. Поміж них - багато нових, котрі щойно приєдналися до екосистеми.

"Для нас важливо, щоб у публічні закупівлі приходили нові компанії і, незважаючи на воєнні виклики, показник середньої кількості учасників торгів поступово зростав. Конкуренція підвищує ефективність з точки зору і ціни, і якості", - підсумував Телюпа.
 

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