Дозвіл на розміщення базових станцій мобільного зв'язку надається протягом 25 днів - урядова постанова

Дозволи на розміщення базових станцій мобільного зв'язку мають надаватися протягом 15-25 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації із посиланням на постанову Кабінету міністрів.

"Уряд підтримав пропозицію Мінцифри про швидшу побудову мереж мобільного звʼязку. На час воєнного стану діятиме спрощений порядок установлення базових станцій. Це допоможе операторам мобільного звʼязку розширювати покриття по всій Україні, особливо вздовж доріг, у селах, та відновлювати зв'язок на деокупованих територіях", - ідеться у повідомленні.

Постанову розроблено на виконання Закону України «Про електронні комунікації», який зобов'язує Кабмін визначити порядок розміщення мереж під час воєнного стану.

Як нагадали в міністерстві, раніше, щоб отримати погодження на будівництво чи розміщення базової станції на державному чи комунальному майні оператор витрачав від 6 місяців до 2 років. Для земельних ділянок процедура відведення тривала іноді 1,5 - 2 роки, а для майна проводився аукціон тривалістю 6 місяців.

Затверджено такі строки надання дозволів на розміщення базових станцій:

на об'єктах державного та комунального майна - 15 робочих днів;

на державних та комунальних земельних ділянках - 25 робочих днів.

Процедури, необхідні для укладення договору оренди майна або земельної ділянки, зокрема розроблення проєкту землеустрою, його затвердження чи підготовка до аукціону, здійснюватимуть паралельно, зазначили в Мінцифри.

При цьому наголошується, що оператори мають укласти договори оренди чи сервітуту протягом дії воєнного стану та 24 місяців після його припинення (закінчення). Якщо цього не станеться, базові станції підлягають демонтажу.

Для запобігання зловживанням запроваджено чіткі обмеження. Так, площа ділянки не повинна перевищувати 0,05 га; під розміщення базових станцій забороняється використовувати особливо цінні землі. Крім того, до укладення договору оператори сплачують плату на рівні орендної.

Як повідомлялось, за умовами ліцензій від листопада 2024 року оператори мобільного звʼязку зобов'язані забезпечити 4G: за рік - у містах і селах з населенням 2 000+ людей (90% населення України); за 16 місяців - на міжнародних і за 24 місяці - на національних автошляхах. Крім того, за 6 місяців після деокупації має бути відновлено зв'язок на відповідних територіях.