Фінансові новини
- |
- 19.05.25
- |
- 13:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд спростив сертифікацію для операторів розмінування та переводить послугу в «Дію»
09:58 19.05.2025 |
Кабінет міністрів 16 травня вдосконалив механізм сертифікації операторів протимінної діяльності та дозволив отримувати відповідні послуги через портал "Дія".
Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.
"Ухвалені сьогодні зміни - це наступний етап впровадження експериментального проєкту сертифікації операторів через Портал "Дія". Наприкінці минулого року ми внесли рамкові зміни, які дозволили почати роботу над технічною частиною проєкту, а сьогодні детально прописали ключові процеси сертифікації, що дозволить швидше і якісніше проходити всю процедуру операторам", - наголосив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Зазначається, що зміни до постанови №123 стосуються деталізації процесів, що раніше не були врегульовані: розгляду апеляцій органами сертифікації та повідомлень про порушення прав третіх осіб операторами або органами сертифікації.
Також оновлений документ змінює підстави для призупинення дії сертифіката відповідності. Зокрема, якщо оператор протимінної діяльності два роки поспіль не виконує роботи, на які отримані сертифікати, їхню дію можуть призупинити.
Крім того, постановою запроваджується позаплановий моніторинг операторів і чіткий перелік підстав для його проведення. При цьому перевірятимуться лише факти, що безпосередньо стосуються причини перевірки.
Загалом зміни спрямовані на уніфікацію правил проведення сертифікації, що має позитивно вплинути на кількість операторів і швидкість їхнього виходу на роботу. Також удосконалено механізм оскарження рішень органів сертифікації.
Очікується, що можливість проходження сертифікації через портал "Дія" оператори отримають уже цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Австралія вже почала відправку до України партії списаних танків Abrams - ЗМІ
|Leopard, морські дрони та Cerber: Бельгія розкрила допомогу Україні на 1 млрд євро
|Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
|Венс після зустрічі з Зеленським: Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Гральний бізнес сплатив понад 6 мільярдів податків із початку року. Це на 14% більше, ніж торік
|Кабмін затвердив порядок підтвердження та зарахування часу роботи в іншій державі до страхового стажу
|«Дія» стане маркетплейсом: платформу виокремлять в окрему компанію з можливим IPO
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.05.25
|На Житомирщині запустили найбільший в Україні завод з перероблювання конопель
|Обсяг публічних закупівель в Україні торік сягнув ₴888 мільярдів
Бізнес
|MediaTek представила Dimensity 9400e ─ субфлагманський чип з ray tracing та Wi-Fi 7
|Електромобілі Volkswagen стануть дешевшими завдяки новим батареям
|Суд постановив, що реклама на основі відстеження є нелегальною в ЄС
|Трамп не хоче, щоб Apple розширювала виробництво iPhone в Індії
|Єврокомісія погрожує TikTok штрафом за порушення правил цифрової реклами
|Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту
|Google профінансувала ще 30 українських стартапів