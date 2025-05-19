Уряд спростив сертифікацію для операторів розмінування та переводить послугу в «Дію»

Кабінет міністрів 16 травня вдосконалив механізм сертифікації операторів протимінної діяльності та дозволив отримувати відповідні послуги через портал "Дія".

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.

"Ухвалені сьогодні зміни - це наступний етап впровадження експериментального проєкту сертифікації операторів через Портал "Дія". Наприкінці минулого року ми внесли рамкові зміни, які дозволили почати роботу над технічною частиною проєкту, а сьогодні детально прописали ключові процеси сертифікації, що дозволить швидше і якісніше проходити всю процедуру операторам", - наголосив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Зазначається, що зміни до постанови №123 стосуються деталізації процесів, що раніше не були врегульовані: розгляду апеляцій органами сертифікації та повідомлень про порушення прав третіх осіб операторами або органами сертифікації.

Також оновлений документ змінює підстави для призупинення дії сертифіката відповідності. Зокрема, якщо оператор протимінної діяльності два роки поспіль не виконує роботи, на які отримані сертифікати, їхню дію можуть призупинити.

Крім того, постановою запроваджується позаплановий моніторинг операторів і чіткий перелік підстав для його проведення. При цьому перевірятимуться лише факти, що безпосередньо стосуються причини перевірки.

Загалом зміни спрямовані на уніфікацію правил проведення сертифікації, що має позитивно вплинути на кількість операторів і швидкість їхнього виходу на роботу. Також удосконалено механізм оскарження рішень органів сертифікації.

Очікується, що можливість проходження сертифікації через портал "Дія" оператори отримають уже цього року.