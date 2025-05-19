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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Земельний банк»: за тиждень відбулося 18 аукціонів на понад ₴5 мільйонів

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У системі Prozorro.Продажі впродовж тижня відбулося 18 онлайн-аукціонів із суборенди державних земель за програмою «Земельний банк» на суму 5,2 млн гривень (+ 1 млн грн ПДВ).

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Зазначається, що лоти були представлені у Сумській, Миколаївській, Житомирській та Харківській областях. Загальна площа виставлених земель становила 381,8 га.

Кількість пропозицій від учасників - 64. Середня вартість суборенди за 1 гектар - 13 677 грн. Підвищення вартості усіх земельних ділянок відбулося у 4 рази.

"Найдорожча ділянка цього тижня - на Харківщині площею 63,1 га. Її стартова вартість в результаті торгів підвищилась у понад 6 разів і склала 1,99 млн грн. Вартість гектара цієї ділянки - 31 471 грн", - йдеться у повідомленні.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль зауважив, що результати земельних аукціонів підтверджують ефективність роботи «Земельного банку» та Prozorro.Продажі, які відкривають нові можливості для розвитку агросектору та місцевих громад.

Як повідомлялось, ТОВ «Державний земельний банк» оголосило про старт аукціонів із суборенди пасовищ та сіножатей у дев'яти областях України.

У межах першого пулу буде виставлено 7 475 га пасовищ та 2 706 га сіножатей. Ділянки для суборенди вже стали доступні у Закарпатській, Харківській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Київській, Житомирській та Дніпропетровській областях.
 

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