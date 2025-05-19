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Ракето-дрон Ruta отримає незалежну від GPS та дії РЕБ систему навігації
09:46 19.05.2025 |
Ruta має дальність до 300 км, використовується Україною, та має отримати нову візуальну навігаційну систему, яка також перевірена у бойових умовах
Ruta від компанії Destinus, яка по суті є мініатюрною крилатою ракетою, але часто називається ракето-дроном, має отримати нову систему навігації, яка дозволить завдавати високоточні удари в умовах, коли доступу до супутникової навігації немає, зокрема через дію засобів радіоелектронної боротьби.
Нову система навігації та наведення має постачати іспанська UAV Navigation, що входить до складу Grupo Oesía, яка й повідомила про підписання угоди.
При цьому ця система наведення, навігації та управління була провірена у реальних бойових ситуаціях, тобто, вочевидь в Україні. Зазначено, що система дозволяє виконувати політ на малій висоті та відповідає за наведення й на термінальній ділянці.
Враховуючи продукцію UAV Navigation, то мова йде про візуальну навігаційну систему типу DSMAC з аналізом реальних знімків поверхні з еталонним зображенням. Така система зазвичай використовується у повноцінних крилатих ракетах, але розвиток цифрових технологій дозволив мініатюризувати та здешевити її.
Зазначимо, що про використання Україною ракето-дрона Ruta стало відомо наприкінці 2024 року із зазначенням, що вона проходить випробування. Також компанія Destinus повідомляла про постачання до України гвинтових БПЛА Lord із дальністю 750-2000 км.
Мініатюрна крилата ракета Ruta, відповідно до оголошених характеристик, має дальність польоту до 300 км. Розмір бойової частини, чи іншого корисного навантаження, не оголошений, але загалом цілком може знаходитись у межах десятків, або близько сотні кілограм.
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