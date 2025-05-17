Уряд доповнив перелік пунктів пропуску через митний кордон

Кабінет міністрів 16 травня розширив перелік пунктів пропуску через митний кордон України.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

Він зазначив, що відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів від 21 травня 2012 року №435 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України».

Так, перелік пунктів пропуску через державний кордон України доповнено пунктами пропуску:

* для автомобільного сполучення - Угринів, Грушів, Нижанковичі, Велика Паладь, Красноїльськ, Дяківці, Бронниця; для залізничного сполучення - Серпневе 1;

* для поромного сполучення - Орлівка;

* для повітряного сполучення - Житомир, Озерне, Полтава;

* для річкового сполучення - Київський річковий порт.

Крім того, назву постанови та назву переліку доповнено словами «та транспортних засобів комерційного призначення».