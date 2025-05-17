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Уряд доповнив перелік пунктів пропуску через митний кордон
23:59 16.05.2025 |
Кабінет міністрів 16 травня розширив перелік пунктів пропуску через митний кордон України.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
Він зазначив, що відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів від 21 травня 2012 року №435 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України».
Так, перелік пунктів пропуску через державний кордон України доповнено пунктами пропуску:
* для автомобільного сполучення - Угринів, Грушів, Нижанковичі, Велика Паладь, Красноїльськ, Дяківці, Бронниця; для залізничного сполучення - Серпневе 1;
* для поромного сполучення - Орлівка;
* для повітряного сполучення - Житомир, Озерне, Полтава;
* для річкового сполучення - Київський річковий порт.
Крім того, назву постанови та назву переліку доповнено словами «та транспортних засобів комерційного призначення».
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