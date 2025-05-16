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Основні економічні індикатори України та світу станом на січень 2025 року

14:32 16.05.2025 |

Економіка

 


Стаття представляє ключові макроекономічні показники України та світової економіки станом на 1 лютого 2025 року. Аналіз підготовлено на основі актуальних даних Державної служби статистики України, Національного банку України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку та ООН. Директор з маркетингу та розвитку "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін, кандидат економічних наук і засновник інформаційно-аналітичного центру «Experts Club», представив огляд поточних макроекономічних трендів.

Макроекономічні показники України

2024 року економіка України продемонструвала ознаки відновлення, незважаючи на тривалу війну і нестабільну геополітичну ситуацію. За оновленими даними Держстату, реальний ВВП України за 2024 рік зріс на 3,3%, а номінальний ВВП склав близько 8,3 трлн грн. Індекс-дефлятор становив 11,6%.

«Зростання ВВП свідчить про живучість української економіки. Сектори, орієнтовані на експорт, внутрішнє споживання та відновлення інфраструктури, стали локомотивами зростання», - коментує Максим Уракін.

Станом на січень 2025 року, річна інфляція інфляція пришвидшилась до 12,9%. Споживчі ціни в січні виросли на 1,2% відносно грудня, що відображає сезонне пыдвищення і валютну стабільність .

За підсумками 2024 року, експорт товарів становив $43,8 млрд (+13,4%), імпорт - $67,4 млрд (+5,7%), а від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі - $23,6 млрд, згідно з даними Держстату.

«Не дивлячись на високий рівень імпорту, насамперед енергоносіїв та обладнання, експортна активність зростає. Україна зміцнює позиції на аграрних і металургійних ринках», - каже МаксимУракін.

На 1 лютого 2025 року, згідно з даними Мінфіну, державний і гарантований державою борг України становив $146,7 млрд, включно зі $100,1 млрд зовнішнього боргу. За даними Національного банку України, міжнародні резерви досягли $45,3 млрд, збільшившись на $400 млн за січень завдяки надходженням від ЄС і МВФ.

«Рекордний рівень резервів зміцнює стійкість гривні та дає змогу НБУ контролювати валютні коливання», - підкреслює економіст.

Глобальна економіка

За даними січневого оновлення МВФ, глобальне економічне зростання у 2024 році становило 3,1%, з прогнозом на 2025 рік - 3,2%. Основними драйверами залишаються країни, що розвиваються, незважаючи на глобальну нестабільність.

Згідно з переглядом Бюро економічного аналізу, економіка США зросла на 2,5% у 2024 році. У січні 2025 року інфляція становила 3,1% у річному вираженні, ФРС зберегла ставку на рівні 5,25-5,5%.

За уточненими даними Євростату, ВВП єврозони 2024 року зріс на 0,4%, а інфляція в січні 2025 року становила 2,8%. Німеччина, найбільша економіка ЄС, показала спад на 0,1%, тоді як Іспанія та Португалія забезпечили позитивний внесок у загальне зростання.

«Геополітика, висока вартість запозичень і нестабільний попит у країнах G7, як і раніше, стримують відновлення. Сильний споживчий попит підтримує економіку США. Але дорогий кредит гальмує інвестиційну активність, особливо у сфері нерухомості. Економіка Китаю потребує нових стимулів, включно з реформами оподаткування та підтримкою малих підприємств, щоб компенсувати зниження інвестицій у будівельний сектор», - пояснює Уракін.

Індійська економіка продовжує впевнене зростання: 8% у 2024 році, за попередніми даними Мінфіну Індії. Країна зміцнює позиції в глобальних ланцюжках поставок і нарощує внутрішнє виробництво.

За офіційною статистикою, ВВП Китаю 2024 року збільшився на 5%. Однак темпи зростання сектора нерухомості залишаються слабкими, внутрішній попит обмежений, що стримує потенціал розширення.

Висновок

Макроекономічна картина початку 2025 року відображає складне, але стабільне становище як в Україні, так і у світі. Внутрішнє зростання ВВП, уповільнення інфляції та зміцнення резервів - позитивні сигнали для України. Глобальна економіка, своєю чергою, демонструє обережне зростання на тлі викликів, що зберігаються.

«Для України ключовими пріоритетами залишаються: забезпечення макроекономічної стабільності, зростання експорту з високою доданою вартістю, прискорення цифрової трансформації та реалізація структурних реформ. Це дасть змогу країні зміцнити позиції в міжнародній економіці вже 2025 року», - резюмує Максим Уракін.

Керівник проекту «Економічний моніторинг» кандидат економічних наук Максим Уракін.

Детальніший аналіз економічних показників України доступний у щомісячних інформаційно-аналітичних продуктах агентства Інтерфакс-Україна «Економічний моніторинг».
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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