Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна витратила більше грошей на зброю через скорочення допомоги партнерів у першому кварталі - Шмигаль

 

Уряд України брав на себе додаткові закупівлі зброї й боєприпасів через скорочення допомоги від партнерів у першому кварталі 2025 року. Наразі всі витрати покриті.

Як передає Укрінформ із посиланням на пряму трансляцію депутата Олексія Гончаренка, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Очільник уряду зауважив, що торік у першому кварталі відбулися значні затримки з постачанням зброї від партнерів, які враховувалися та були прописані під час планування бюджету восени 2023 року. Відповідно довелося за згодою з нашими військовими, з повідомленням профільних комітетів наближали відповідні кошти, щоби закупити зброю.

"Цього року ситуація повторилася. З першого кварталу у нас відбулося скорочення допомоги від деяких партнерів. Ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї, особливо боєприпасів. Це потягнуло додаткові витрати. На даний момент вони всі покриті. Міністерство оборони та Агенція державних закупівель здійснюють всі необхідні закупівлі та постачання на фронт", - сказав Прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що за потреби у додаткових коштах у другому півріччі, яка залежатиме від ситуації на фронті та партнерської допомоги, Кабінет міністрів звернеться до Верховної Ради з відповідною пропозицією з вказанням джерел наповнення бюджету.

Прем'єр також додав, зараз бюджет України поповнюють податкова та митниця. За його словами, спостерігається перевиконання бюджету завдяки сумлінному сплаченню податків від бізнесу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4709
  0,0667
 0,16
EUR
 1
 46,3831
  0,2055
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,00 0,01 41,7050  0,03 0,07
EUR 46,1382  0,01 0,02 46,8800  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4725  0,01 0,02 41,4900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес