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Україна витратила більше грошей на зброю через скорочення допомоги партнерів у першому кварталі - Шмигаль
Уряд України брав на себе додаткові закупівлі зброї й боєприпасів через скорочення допомоги від партнерів у першому кварталі 2025 року. Наразі всі витрати покриті.
Як передає Укрінформ із посиланням на пряму трансляцію депутата Олексія Гончаренка, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Очільник уряду зауважив, що торік у першому кварталі відбулися значні затримки з постачанням зброї від партнерів, які враховувалися та були прописані під час планування бюджету восени 2023 року. Відповідно довелося за згодою з нашими військовими, з повідомленням профільних комітетів наближали відповідні кошти, щоби закупити зброю.
"Цього року ситуація повторилася. З першого кварталу у нас відбулося скорочення допомоги від деяких партнерів. Ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї, особливо боєприпасів. Це потягнуло додаткові витрати. На даний момент вони всі покриті. Міністерство оборони та Агенція державних закупівель здійснюють всі необхідні закупівлі та постачання на фронт", - сказав Прем'єр-міністр.
Шмигаль зазначив, що за потреби у додаткових коштах у другому півріччі, яка залежатиме від ситуації на фронті та партнерської допомоги, Кабінет міністрів звернеться до Верховної Ради з відповідною пропозицією з вказанням джерел наповнення бюджету.
Прем'єр також додав, зараз бюджет України поповнюють податкова та митниця. За його словами, спостерігається перевиконання бюджету завдяки сумлінному сплаченню податків від бізнесу.
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