Уряд планує до 5 червня домовитися з ЄС про продовження «торговельного безвізу» - Шмигаль

Кабінет міністрів розраховує домовитися з Європейською комісією про автономні торговельні правила для України до 5 червня.

Як передає Укрінформ із посиланням на пряму трансляцію депутата Олексія Гончаренка, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Станом на сьогодні уряд України знаходиться в перемовинах (з Європейською комісією, - ред.). До 5 червня ми розраховуємо домовитися про певний перехідний варіант безвізової торгівлі з ЄС до моменту завершення перемовин і внесення змін у статтю 29 (4) Угоди про асоціацію з Україною. Відповідно Міністерство економіки, Мінагрополітики, Міністерство закордонних справ і минулого, і цього, і наступного тижня будуть в перемовинах з Єврокомісією стосовно автономних торгових правил (АТМ) для України з Євросоюзом", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що 5 червня - це планова дата для України, до котрої діє "торговельний безвіз". Водночас прем'єр зазначив, що минулого року, коли запроваджувалися АТМ, уряд підписав з Єврокомісією домовленість щодо внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію, де на весь час її дії закріплять торговельні преференції для України. Очільник уряду поінформував, що поки Єврокомісія не розпочала цю роботу, і Українська держава знаходиться в процесі перемовин щодо цього питання.