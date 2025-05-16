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Мінрозвитку розробило державну програму термомодернізації будівель

12:56 16.05.2025 |

Економіка

 

Міністерство розвитку громад і територій розробило проєкт державної цільової програми термомодернізації будинків, який нині перебуває на етапі погодження.

Як передає Укрінформ із посиланням на пряму трансляцію депутата Олексія Гончаренка, про це сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"У 2024 році ми розробили державну цільову програму термомодернізації будівель. На сьогодні проведене узгодження із усіма міністерствами і центральними органами виконавчої влади. Ця робота ще триває", - сказав Кулеба.

Він повідомив, що документ нині знаходиться на погодженні у комітеті уряду. Кулеба розраховує, що упродовж найближчих тижнів програма буде винесена на засідання Кабміну для затвердження.
 

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