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АНАЛІТИКА

Дві третини виділених бюджетних коштів спрямовують на прифронтові дороги - Кулеба

12:03 16.05.2025 |

Економіка

 

У 2025 році на ремонт та утримання автомобільних доріг в Україні виділено близько 17 мільярдів гривень, що на 40% менше, ніж торік, тож наявне фінансування покриває лише частину потреб.

Як передає Укрінформ із посиланням на пряму трансляцію депутата Олексія Гончаренка, про це сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду.

За його словами, потреби галузі оцінюються на рівні 25 млрд грн, однак попри це, пріоритетом залишається підтримка інфраструктури в зоні бойових дій.

«Дві третини тих коштів, які в нас сьогодні є, ми акумулюємо саме на прифронтові дороги і регіони, які потребують цього в першу чергу», - зазначив Кулеба.

Крім того, він нагадав, що уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування у розмірі 5,2 млрд грн на військову логістику та евакуаційні маршрути. Це рішення було ініційоване Генеральним штабом, Міністерством оборони та відпрацьоване з медичними службами військових сил.

За словами міністра, йдеться насамперед про критично важливі маршрути, які забезпечують постачання, евакуацію та медичну допомогу - так звані «дороги життя».
 

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