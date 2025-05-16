Фінансові новини
- |
- 16.05.25
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гетманцев роз’яснив ймовірні умови «перехідного періоду» торгівлі між Україною та ЄС
11:56 16.05.2025 |
За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення «економічного безвізу» можуть коштувати Україні 3,5 млрд євро у річному вимірі.
Про це в Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
За його словами, є два ймовірних підходи щодо квот на окремі товари. Зокрема, річні квоти безмитних поставок хочуть поділити на 12 місячних квот.
Гетманцев пояснив, що раніше безмитне ввезення товарів могло припинятись кілька разів на рік - у березні, червні, серпні або жовтні, залежно від виду товару, а тепер ці обмеження можуть вводитись щомісяця. На його думку, на практиці укладати й виконувати контракти стане складніше і напруженіше.
Крім того, можуть скоротити й самі квоти.
"Найбільшого удару, за інформацією інсайдерів, зазнають виробники кукурудзи, для яких квота у річному вимірі скоротиться до 650 тис. т. (для порівняння - торік в Європу відвантажено понад 14 млн т, або майже половина, річна безмитна квота - майже 11,2 млн т, п'ятимісячна - 4,7 млн т), тобто безмитної торгівлі практично не буде", - написав Гетманцев.
До того ж, квота на цукор може скоротитись більш ніж удвічі - до 40,7 тис. т. Для порівняння, торік Україна експортувала рекордні 750 тис. т цукру, з яких близько 40% пішло до країн ЄС. У 2024 році ми достроково використали дозволену квоту в 262,6 тис. т, а до 5 червня ще могли вивезти без мита 109 тис. т. Подібні обмеження торкнуться також інших товарів - наприклад, меду та м'яса птиці.
Такі заходи призведуть до обмеження аграрної галузі країни, наголошує Гетманцев, та позначаться на її фінансовому стані та можливостях.
Зазначається, що для українського аграрного експорту важливий саме європейський ринок. Торік Україна стала третім постачальником сільськогосподарської продукції до ЄС (13,1 млрд євро), пропустивши лише Бразилію (17,1 млрд євро) і Велику Британію (16,6 млрд євро), однак випередивши США (12,0 млрд євро) і Китай (10,0 млрд євро).
Проте наразі нові умови торгівлі можуть негативно позначитись і на експорті.
"За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення «економічного безвізу» можуть коштувати нам мінус 3,5 млрд євро у річному вимірі. Доволі відчутний удар - у 2025 році весь місячний товарний експорт становить у середньому 2,9 млрд євро, і компенсувати такі втрати аграрного експорту на інших ринках практично нереально", - підсумував Гетманцев.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ 20 травня - Мерц
|Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
|Зеленський: США і Туреччина будуть посередниками у переговорах Україна-РФ
|Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Електрику в Києві у I кв.-2025 відключали за борг у середньому 7 тис. грн - YASNO
|ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн
|Мінрозвитку розробило державну програму термомодернізації будівель
|Заборгованість теплоенерго за газ перевищує ₴100 мільярдів - Кулеба
|Дві третини виділених бюджетних коштів спрямовують на прифронтові дороги - Кулеба
|Гетманцев роз’яснив ймовірні умови «перехідного періоду» торгівлі між Україною та ЄС
Бізнес
|Єврокомісія погрожує TikTok штрафом за порушення правил цифрової реклами
|Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту
|Google профінансувала ще 30 українських стартапів
|Прорив GM і LG: нова LMR-батарея може значно здешевити електромобілі
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів