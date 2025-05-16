Соціальні інвестиції Американсько-Українським інвестфондом відновлення не передбачаються

Американсько-Український інвестиційний фонд відновлення не передбачає соціальні інвестиції, констатує прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Даний Фонд є фондом прямих інвестицій, інвестиційним фондом, який діє на комерційних засадах. Тобто кошти, які будуть акумулюватися в цьому фонді, будуть використовуватися на інвестиційну діяльність і можуть інвестуватися як у видобуток,так і в переробку корисних копалин, в технологічний розвиток індустріальних підприємств. Відповідно, соціальні інвестиції даними фондом не передбачаються", - сказав він під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про створення фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей, стосується окресленого в ній переліку критичних матеріалів, нафти і газу, має фінансовий характер. Від України учасником фонду є Агенція державно-приватного партнерства зі сфери управління Мінекономіки, від США - DFC.

Верховна Рада 8 травня ратифікувала цю угоду і вже ухвалила в першому читанні необхідні зміни до Бюджетного кодексу, остаточне ухвалення яких очікується на початку червня.

DFC та українська Агенція державно-приватного партнерства 13 травня підписали договір про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відновлення в розвиток відповідної міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою.

Фонд може інвестувати в проєкти з видобутку корисних копалин і пов'язані з ними інфраструктурні проєкти. Крім того, власники нових ліцензій, згідно з міжурядовою угодою, будуть зобов'язані пропонувати йому участь у проєктах видобутку в разі відсутності у них внутрішніх ресурсів для цього, а також - продукції, яку вони отримуватимуть від розробки цих родовищ.