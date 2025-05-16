Експорт IT-послуг України сягнув $545 мільйонів - експерт

Експорт IT-послуг України показує стабільне зростання і в березні 2025 року досяг 545 млн дол. після січневого мінімуму у 489 млн дол.

Про це повідомив старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда під час обговорення «Що чекає на український ІТ-ринок?», передає кореспондент Укрінформу.

"Частка IT в експорті послуг зросла до рекордних 42%. Це пов'язано не лише з успіхами галузі, а й зі спадом в інших секторах, зокрема через припинення транзиту російського газу до європейських країн", - зазначив Ланда.

Він нагадав, що Україна перестала бути транзитером російського газу до європейських країн, що призвело до збільшення питомої ваги інших галузей в у вітчизняному експорті послуг, зокрема й частки IT.

Традиційними ринками для українського IT-експорту залишаються США, Мальта, Кіпр та Велика Британія.

"У 2024 році імпорт (ІТ-послуг - ред.) став найбільшим за всю історію і сягнув 980 млн дол., що на 25% більше порівняно з попереднім роком. Цей показник продовжує зростати, і в першому кварталі 2025 року він становив 282 млн дол. Основними постачальниками цих послуг для України є Ірландія, США та Німеччина", - додав економіст.

За словами Ланди, IT-сектор, в якому працевлаштовані близько 343 тис. фахівців, забезпечує 3-4% українського ВВП та 14% національного експорту.

Як повідомив голова наглядової ради Харківського IT-кластера Олександр Медовий, вісім із десяти найбільших IT-компаній України втратили персонал у другому півріччі 2024 року, а зростання демонструють лише продуктові компанії - Genesis (на 1%) та Ajax Systems, який показує значний приріст у сегменті інтернету речей.

На думку експерта, майбутнє галузі залежить від здатності компаній знайти свою нішу та впроваджувати інновації.

"Технології будуть продовжувати змінювати світ ще швидше. IT буде суттєвою частиною економіки України. Але для зростання потрібно зберегти ФОП-систему, втримати режим Дія.City та забезпечити передбачувану ситуацію з безпекою і мобілізацією для IT-спеціалістів", - наголосив він.

Представник компанії NIX Віктор Шальнеп пояснив, що скорочення попиту на українських IT-фахівців обумовлене безпековими ризиками. За його словами, багато клієнтів мають у своїх внутрішніх політиках обмеження щодо розміщення розробників у таких небезпечних зонах, як Україна. Через це компанії змушені переорієнтуватися з масового найму на точковий пошук досвідчених спеціалістів під конкретні проєкти.