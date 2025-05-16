Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт IT-послуг України сягнув $545 мільйонів - експерт

22:54 15.05.2025 |

Економіка

 

Експорт IT-послуг України показує стабільне зростання і в березні 2025 року досяг 545 млн дол. після січневого мінімуму у 489 млн дол.

Про це повідомив старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда під час обговорення «Що чекає на український ІТ-ринок?», передає кореспондент Укрінформу.

"Частка IT в експорті послуг зросла до рекордних 42%. Це пов'язано не лише з успіхами галузі, а й зі спадом в інших секторах, зокрема через припинення транзиту російського газу до європейських країн", - зазначив Ланда.

Він нагадав, що Україна перестала бути транзитером російського газу до європейських країн, що призвело до збільшення питомої ваги інших галузей в у вітчизняному експорті послуг, зокрема й частки IT.

Традиційними ринками для українського IT-експорту залишаються США, Мальта, Кіпр та Велика Британія.

"У 2024 році імпорт (ІТ-послуг - ред.) став найбільшим за всю історію і сягнув 980 млн дол., що на 25% більше порівняно з попереднім роком. Цей показник продовжує зростати, і в першому кварталі 2025 року він становив 282 млн дол. Основними постачальниками цих послуг для України є Ірландія, США та Німеччина", - додав економіст.

За словами Ланди, IT-сектор, в якому працевлаштовані близько 343 тис. фахівців, забезпечує 3-4% українського ВВП та 14% національного експорту.

Як повідомив голова наглядової ради Харківського IT-кластера Олександр Медовий, вісім із десяти найбільших IT-компаній України втратили персонал у другому півріччі 2024 року, а зростання демонструють лише продуктові компанії - Genesis (на 1%) та Ajax Systems, який показує значний приріст у сегменті інтернету речей.

На думку експерта, майбутнє галузі залежить від здатності компаній знайти свою нішу та впроваджувати інновації.

"Технології будуть продовжувати змінювати світ ще швидше. IT буде суттєвою частиною економіки України. Але для зростання потрібно зберегти ФОП-систему, втримати режим Дія.City та забезпечити передбачувану ситуацію з безпекою і мобілізацією для IT-спеціалістів", - наголосив він.

Представник компанії NIX Віктор Шальнеп пояснив, що скорочення попиту на українських IT-фахівців обумовлене безпековими ризиками. За його словами, багато клієнтів мають у своїх внутрішніх політиках обмеження щодо розміщення розробників у таких небезпечних зонах, як Україна. Через це компанії змушені переорієнтуватися з масового найму на точковий пошук досвідчених спеціалістів під конкретні проєкти.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4709
  0,0667
 0,16
EUR
 1
 46,3831
  0,2055
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1078  0,03 0,08 41,7348  0,00 0,00
EUR 46,1278  0,11 0,23 46,9056  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,08 0,20 41,4750  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес