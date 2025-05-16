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Україна збільшила імпорт у I кварталі, дефіцит торгівлі зріс до $8,5 мільярда

22:50 15.05.2025 |

Економіка

Україна збільшила імпорт у I кварталі, дефіцит торгівлі зріс до $8,5 мільярда

 

У січні - березні 2025 року експорт товарів з України становив 9,95 млрд дол., або 93,1% відповідного показника торік. Імпорт за той же період зріс на 14,7%, як наслідок - дефіцит торгівлі зріс до $8,5 млрд.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Укрінформ.

"За перший квартал 2025 року експорт товарів становив 9952,7 млн дол. США, або 93,1% порівняно із першим кварталом 2024 року, імпорт - 18 467,5 млн дол., або 114,7%", - ідеться у повідомленні.

За даними Держстату, негативне сальдо становило 8,5 млрд дол. проти 5,4 млрд дол. у першому кварталі 2024 року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,54 (у першому кварталі 2024 року - 0,66).

Держстат зазначає, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 211 країн.

Найактивніше протягом звітного періоду Україна нарощувала експорт фармацевтичної продукції - на 33,2% проти січня - березня торік (до 96,1 млн дол.), маси з деревини та целюлози - на 22,1% (до 64,1 млн дол.), живих тварин та продукції тваринного походження - на 21,1% (до 452,1 млн дол.).

Україна збільшила імпорт у I кварталі, дефіцит торгівлі зріс до $8,5 мільярда

 

Водночас експорт зернових культур скоротився на 15,7% проти січня - березня торік (до 2245,1 млн дол.), жирів та олій тваринного або рослинного походження - на 3,7% (до 1479,5 млн дол.), чорних металів - на 3,2% (до 728,7 млн дол.).

Основний приріст імпорту до показника минулого року продемонструвало постачання електричних машин - на 73,2% (до 2611,1 млн дол.), палива мінерального, нафти і продуктів переробки - на 26,4% (до 2559,4 млн дол.), ядерних реакторів, котлів і машин - на 4,0% (до 1463,3 млн дол.). Натомість закупівлі за кордоном засобів наземного транспорту, крім залізничного, зменшилися на 0,7% (до 1877,9 млн дол.).
 

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