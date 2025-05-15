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Світовий банк виділив Україні ще $84 мільйони на виплати на ремонт пошкодженого житла: підписано угоду

17:25 15.05.2025 |

Економіка

 

Світовий банк виділив Україні додаткові $84 мільйони на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Відповідну угоду у четвер підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Кулеба зауважив, що угоду уклали у рекордні терміни, адже її розгляд ініціювали лише півтора місяці тому.

"Кошти будуть спрямовані на підтримку програми "єВідновлення" для виплати компенсацій на пошкоджене майно та для підтримки розвитку Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Очікуємо, що завдяки цьому фінансуванню понад 25 тисяч сімей зможуть відремонтувати свої оселі та повернутися до нормального життя", - зазначив віцепрем'єр.

Кошти будуть розподілені наступним чином:

* $82,5 млн спрямують на виплату компенсацій громадянам для ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення;

* $1,5 млн - на підтримку та вдосконалення Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

Як повідомлялося, у держбюджеті на 2025 рік на виплату відшкодування за пошкоджене житло за програмою "єВідновлення" передбачено 1 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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