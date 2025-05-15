Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в I кв. зріс в 1,6 раза - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-березні 2025 року зросло на 57,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $8,515 млрд із $5,399 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-березнем 2024 року скоротився на 6,9% - до $9,953 млрд, тоді як імпорт збільшився на 14,7% - до $18,468 млрд.

Держстат уточнив, що в березні порівняно з лютим поточного року сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 8,6% - до $3,574 млрд, імпорту - на 6,9%, до $6,723 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні-2025 було від'ємним і становило $3,149 млрд, у попередньому місяці воно також було від'ємним - $2,998 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за три місяці 2025 року становив 0,54 (у січні-березні 2024 року - 0,66).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 211 країн світу.

Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-березні 2025р.*

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-березень 2025 до січня-березня 2024, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-березень 2025 до січня-березня 2024, % Усього 9952.7 93.1 18467.5 114.7 Живi тварини; продукти тваринного походження 452.1 121.1 375.1 100.6 Продукти рослинного походження 2901.9 80.8 822.5 115.5 зернові культури 2245.1 84.3 69.3 161.4 Жири та олії тваринного або рослинного походження 1479.5 96.3 60.8 101 Готові харчові продукти 945.8 95.8 847.7 105.7 Мінеральні продукти 826.1 83.8 2597.2 124.6 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 53.2 108.6 2550.4 126.4 Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 255.7 114.3 2335.4 110.8 фармацевтична продукція 96.1 133.2 606.5 96.2 добрива 3.3 63.8 461.1 148.5 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 82.4 102.3 941.8 102.6 Шкури необроблені, шкіра вичинена 21.7 71.1 57.7 90 Деревина і вироби з деревини 365.6 109.8 53.9 97.1 Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 64.1 122.4 213.4 97.5 Текстильні матеріали та текстильні вироби 157.6 99 574.3 106.3 Взуття, головні убори, парасольки 38.3 95.8 126.3 95.5 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 79.1 105.3 165.2 103.6 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 5.5 108 33.6 139.2 Недорогоцінні метали та вироби з них 1068.4 99.3 929.8 105.9 чорні метали 728.7 96.8 366.6 113.5 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 792.2 108 4074.3 139.8 реактори ядерні, котли, машини 209.5 105.6 1463.3 104 електричні машини 582.7 108.9 2611.1 173.2 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 103.1 107.1 2433.4 109.5 засоби наземного транспорту, крім залізничного 24.5 107.8 1877.9 99.3 Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 22.4 108.4 430.5 115.1 Рiзнi промислові товари 270.6 102.3 254.8 99.9 Твори мистецтва 0.4 5.8 0.9 19.2 Товари, придбаны в портах 0.1 80.2 10.2 92.4

¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії

Дані: Держстат України