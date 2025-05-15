Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в I кв. зріс в 1,6 раза - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-березні
2025 року зросло на 57,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року -
до $8,515 млрд із $5,399 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат) у четвер.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період
порівняно із січнем-березнем 2024 року скоротився на 6,9% - до $9,953
млрд, тоді як імпорт збільшився на 14,7% - до $18,468 млрд.
Держстат уточнив, що в березні порівняно з лютим поточного року
сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 8,6% - до $3,574 млрд,
імпорту - на 6,9%, до $6,723 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні-2025 було
від'ємним і становило $3,149 млрд, у попередньому місяці воно також було
від'ємним - $2,998 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за три місяці 2025 року становив 0,54 (у січні-березні 2024 року - 0,66).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 211 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-березні 2025р.*
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-березень 2025 до січня-березня 2024, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-березень 2025 до січня-березня 2024, %
| Усього
| 9952.7
| 93.1
| 18467.5
| 114.7
| Живi тварини; продукти тваринного походження
| 452.1
| 121.1
| 375.1
| 100.6
| Продукти рослинного походження
| 2901.9
| 80.8
| 822.5
| 115.5
| зернові культури
| 2245.1
| 84.3
| 69.3
| 161.4
| Жири та олії тваринного або рослинного походження
| 1479.5
| 96.3
| 60.8
| 101
| Готові харчові продукти
| 945.8
| 95.8
| 847.7
| 105.7
| Мінеральні продукти
| 826.1
| 83.8
| 2597.2
| 124.6
| палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
| 53.2
| 108.6
| 2550.4
| 126.4
| Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
| 255.7
| 114.3
| 2335.4
| 110.8
| фармацевтична продукція
| 96.1
| 133.2
| 606.5
| 96.2
| добрива
| 3.3
| 63.8
| 461.1
| 148.5
| Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
| 82.4
| 102.3
| 941.8
| 102.6
| Шкури необроблені, шкіра вичинена
| 21.7
| 71.1
| 57.7
| 90
| Деревина і вироби з деревини
| 365.6
| 109.8
| 53.9
| 97.1
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 64.1
| 122.4
| 213.4
| 97.5
| Текстильні матеріали та текстильні вироби
| 157.6
| 99
| 574.3
| 106.3
| Взуття, головні убори, парасольки
| 38.3
| 95.8
| 126.3
| 95.5
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 79.1
| 105.3
| 165.2
| 103.6
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 5.5
| 108
| 33.6
| 139.2
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 1068.4
| 99.3
| 929.8
| 105.9
| чорні метали
| 728.7
| 96.8
| 366.6
| 113.5
| Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
| 792.2
| 108
| 4074.3
| 139.8
| реактори ядерні, котли, машини
| 209.5
| 105.6
| 1463.3
| 104
| електричні машини
| 582.7
| 108.9
| 2611.1
| 173.2
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
| 103.1
| 107.1
| 2433.4
| 109.5
| засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 24.5
| 107.8
| 1877.9
| 99.3
| Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
| 22.4
| 108.4
| 430.5
| 115.1
| Рiзнi промислові товари
| 270.6
| 102.3
| 254.8
| 99.9
| Твори мистецтва
| 0.4
| 5.8
| 0.9
| 19.2
| Товари, придбаны в портах
| 0.1
| 80.2
| 10.2
| 92.4
¹
- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською
федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії
Дані: Держстат України