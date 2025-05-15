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АНАЛІТИКА

Реєстр збитків від війни з РФ відкрив прийом заяв у новій категорії

14:42 15.05.2025 |

Економіка, Україна

 

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розпочинає прийом заяв за ще однією категорією - пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна.

Про це повідомили у пресслужбі Реєстру, інформує "Європейська правда".

Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, починає приймати заяви українців на отримання відшкодування за категорією A3.2.

Ця категорія призначена для фізичних осіб - власників майна, яке було пошкоджене або знищене, якщо воно використовувалося не для проживання.

Вона включає, зокрема, гаражі, паркомісця, офісні, складські та підсобні приміщення та іншу нерухомість нежитлового призначення.

Для подання заяви власники мають надати докази права власності, які як правило можна отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також відповідні підтверджувальні матеріали щодо обставин пошкодження та розміру завданої шкоди, якщо така інформація є в розпорядженні заявника.

"Запуск категорії A3.2 є черговим кроком у реалізації мандата Реєстру, спрямованого на здійснення документального обліку збитків, завданих внаслідок агресії Росії проти України, та частиною роботи із забезпечення справедливих репарацій для всіх, хто постраждав від агресії", - зазначили у пресслужбі.

Загалом міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), отримав вже понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

Реєстр є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни. До нього приєдналися 43 держави та Європейський Союз.
Ключові теги: Росія
 

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