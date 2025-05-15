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ВВП єврозони в I кв. зріс на 0,3%, слабкіше за прогноз
12:52 15.05.2025 |
Економіка єврозони в першому кварталі 2025 року збільшилася на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило переглянуті дані.
У річному вираженні ВВП єврозони зріс на 1,2%.
Раніше повідомлялося про зростання ВВП на 0,4% порівняно з попереднім кварталом і на 1,2% порівняно з першим кварталом минулого року. Експерти в середньому очікували підтвердження обох оцінок, за даними Trading Economics.
У жовтні-грудні минулого року економіка єврозони зросла на 0,2% порівняно з попереднім кварталом і на 1,2% у річному зіставленні.
ВВП Німеччини в першому кварталі підвищився на 0,2% відносно попереднього кварталу, Італії - на 0,3%, Франції та Нідерландів - на 0,1%, Іспанії - на 0,6%.
Економіка Євросоюзу в минулому кварталі збільшилася на 0,3% у поквартальному вираженні та на 1,4% у річному. З країн ЄС зниження ВВП у поквартальному порівнянні зафіксовано в Угорщині - на 0,2%, Португалії - на 0,5% і Словенії - на 0,8%. Найактивніше зростання продемонструвала Ірландія - на 3,2%.
Це друга оцінка зміни ВВП єврозони з трьох. Остаточні дані будуть опубліковані 6 червня.
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