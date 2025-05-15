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АНАЛІТИКА

Попит на вантажівки в Україні впав за рік удвічі

12:07 15.05.2025 |

Економіка

 

В Україні за квітень цього року обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3,5 тонни склав 1,7 тис. штук. Порівняно з березнем це на 5,7% менше, а також на 52,2% менше відносно квітня 2024 року.

Про це йдеться в звіті Інституту досліджень авторинку.

Водночас там зауважили, що показники квітня-травня минулого року не можна вважати індикативними величинами, оскільки сумарні обсяги ринку там були збільшені під впливом законодавчих змін.

Структура цього сегменту наступна:

* 75,6% (1294 авто) - внутрішні перепродажі,
* 13,4% (230) - імпорт вживаних вантажівок,
* 3% (52) - імпорт нових,
* 7,9% (136) - продажі вироблених (або переобладнаних у заводських умовах) в Україні. Загальна частка нових машин цієї групи склала 10,9%.

Динаміка за окремими підсегментами така:

* внутрішні перепродажі: (на 2,3% менше, ніж минулого місяця, та на 58,2% менше, ніж торік);
* імпорт вживаних: (-7,6%, -2,5%);
* імпорт нових: (-16,1%, -30,7%);
* вироблені в Україні: (-24,9%, -20%).

Найпопулярнішим типом на внутрішньому ринку стали самоскиди, також стабільний попит був на фургони та бортові версії.

Серед окремих моделей першість тут отримав Mercedes-Benz Atego, на другому місці Scania P-Series, на третьому - Iveco Daily.

Серед імпортних вантажівок із пробігом найчастіше український автопарк минулого року поповнювали фургони з гідробортом, звичайні фургони, та фургони-рефрижератори.

Трійка лідерів новоприбулих вантажівок виглядає так: Mercedes-Benz Atego, Mercedes-Benz Sprinter та MAN TGL.

Серед нових вантажних авто повною масою понад 3,5 тонни найбільший попит спостерігався на автокрани, самоскиди та фургони.

Серед окремих моделей лідером став переобладнаний підприємством Reform Citroen Jumper, друга позиція - в інкасаторського фургона на базі Ford Transit, який після переобладнання отримав новий індекс VD C3/M3 FTCC. Третє місце дісталося Iveco T-Way.

Загалом серед нових вантажівок класу понад 3,5 тонни наймасовішими моделями стали переважно переобладнані (або дообладнані) місцевими підприємствами різні спеціальні автомобілі на базі імпортованих шасі інших автовиробників.

Раніше повідомлялося, що впродовж квітня на українському ринку нових комерційних вантажних та спецавтомобілів було реалізовано 982 авто.

Також стало відомо, що в першому кварталі 2025 року власники вантажівок сплатили 41 млн грн штрафів. Це дорівнює ремонту 5 км дороги.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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