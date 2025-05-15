Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

IFC має в Україні проєкти в розробці на найближчі 18 місяців на $3 млрд

23:44 14.05.2025 |

Економіка

 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку з початку війни інвестувала в Україну $2,2 млрд та має проєкти в розробці (pipeline) на найближчі 18 місяців ще на $3 млрд, повідомив віцепрезидент IFC з питань Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Ґарсія Мора.

На прессніданку в Києві у середу він зазначив, що раніше банк інвестував в Україну до $300 млн на рік, тож під час війне відбулося кратне збільшення інвестицій.

За його словами, в оновленій стратегії IFC також уважніше придивляється до проєктів щодо інвестицій безпосередньо в капітал компаній, а не боргового фінансування.

В IFC уточнили, що з зазначених $2,2 млрд біля $500 млн було спрямовано безпосередньо на проекти в аграрному секторі, біля $300 млн - на інфраструктурні проєкти, тоді як біля $1,2 млрд - на фінансування бізнесу через українські банки.

Міністерство економіки України повідомило, що Мора під час візиту в Київ також зустрівся із першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко та першим заступником міністра Олексієм Соболевим. Сторони обговорили співпрацю з IFC та Світовим банком щодо збільшення ролі приватного сектору в відбудові України, розширення доступу до фінансування та ринків капіталу, розвиток Державно-приватного партнерства, роботу над Інвестиційною стратегією та підготовку до URC2025, йдеться у релізі відомства.

"Наразі є потреба у збільшенні участі приватного сектору в відбудові ключових галузей економіки. І один із шляхів - це розвиток Державно-приватного партнерства. Ми дуже цінуємо допомогу IFC з удосконалення законодавства у галузі ДПП та визначенні пріоритетних секторів для подальшої співпраці", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що Мінекономіки також сподівається на максимальне розширення співробітництва у розробці секторальних стратегій і багаторічного плану зростання української економіки.

Зазначається, що IFC та Група Світового банку також активно допомагають Україні у розробці та створенні Інвестиційної стратегії - комплексного документу, спрямованого на мобілізацію прямих іноземних інвестицій у ключові галузі в найближчі п'ять років. Попередні результати цієї роботи сторони домовилися представити на Конференції з відновлення України URC2025 в липні у Римі.

Партнери обговорили також необхідність розширення дієвих інструментів на ринку капіталу України та розширення участі IFC у Ukraine Investment Framework - інвестиційній складовій Ukraine Facility. IFC подала заявку у межах другого конкурсу пропозицій Єврокомісії та планує інвестиції у фонди приватного капіталу, які працюють в пріоритетних галузях економіки України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5004
  0,0383
 0,09
EUR
 1
 46,0924
  0,0654
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1387  0,05 0,11 41,7368  0,00 0,00
EUR 46,0216  0,16 0,35 46,7981  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,09 0,22 41,5700  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес