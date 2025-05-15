IFC має в Україні проєкти в розробці на найближчі 18 місяців на $3 млрд

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку з початку війни інвестувала в Україну $2,2 млрд та має проєкти в розробці (pipeline) на найближчі 18 місяців ще на $3 млрд, повідомив віцепрезидент IFC з питань Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Ґарсія Мора.

На прессніданку в Києві у середу він зазначив, що раніше банк інвестував в Україну до $300 млн на рік, тож під час війне відбулося кратне збільшення інвестицій.

За його словами, в оновленій стратегії IFC також уважніше придивляється до проєктів щодо інвестицій безпосередньо в капітал компаній, а не боргового фінансування.

В IFC уточнили, що з зазначених $2,2 млрд біля $500 млн було спрямовано безпосередньо на проекти в аграрному секторі, біля $300 млн - на інфраструктурні проєкти, тоді як біля $1,2 млрд - на фінансування бізнесу через українські банки.

Міністерство економіки України повідомило, що Мора під час візиту в Київ також зустрівся із першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко та першим заступником міністра Олексієм Соболевим. Сторони обговорили співпрацю з IFC та Світовим банком щодо збільшення ролі приватного сектору в відбудові України, розширення доступу до фінансування та ринків капіталу, розвиток Державно-приватного партнерства, роботу над Інвестиційною стратегією та підготовку до URC2025, йдеться у релізі відомства.

"Наразі є потреба у збільшенні участі приватного сектору в відбудові ключових галузей економіки. І один із шляхів - це розвиток Державно-приватного партнерства. Ми дуже цінуємо допомогу IFC з удосконалення законодавства у галузі ДПП та визначенні пріоритетних секторів для подальшої співпраці", - наголосила Свириденко.

Вона додала, що Мінекономіки також сподівається на максимальне розширення співробітництва у розробці секторальних стратегій і багаторічного плану зростання української економіки.

Зазначається, що IFC та Група Світового банку також активно допомагають Україні у розробці та створенні Інвестиційної стратегії - комплексного документу, спрямованого на мобілізацію прямих іноземних інвестицій у ключові галузі в найближчі п'ять років. Попередні результати цієї роботи сторони домовилися представити на Конференції з відновлення України URC2025 в липні у Римі.

Партнери обговорили також необхідність розширення дієвих інструментів на ринку капіталу України та розширення участі IFC у Ukraine Investment Framework - інвестиційній складовій Ukraine Facility. IFC подала заявку у межах другого конкурсу пропозицій Єврокомісії та планує інвестиції у фонди приватного капіталу, які працюють в пріоритетних галузях економіки України.