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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Родичі підсанкційного Єрмолаєва поновили дозволи на користування надрами – hromadske
Після запровадження санкцій щодо дніпровського розробника Вадима Єрмолаєва у грудні 2023 року Держгеонадра двічі поновлювали спецдозвіл на видобуток габро-лабрадориту його компанії ПрАТ «Коростишівський кар'єр».
Про це йдеться в розслідуванні hromadske.
Вперше спецдозвіл №3297 на видобування габро-лабродориту в межах Слобідського родовища на Житомирщині зупинили у зв'язку з накладенням санкцій РНБО. Але вже через два тижні після цього нотаріуска з Полтавщини Людмила Русняк внесла зміни до Єдиного державного реєстру. Так, замість підсанкційного Єрмолаєва бенефіціаром компанії стала його донька Софія Кононенко. Після цього, 14 березня 2024 року, Держгеонадра вперше поновили дію дозволу.
Наприкінці квітня нотаріуска звернулася до Мін'юсту зі скаргою, що начебто не здійснювала жодних дій із ЄДР, а її електронним ключем, мовляв, скористалися треті особи. Мін'юст визнав зміни недійсними, і 2 травня Держгеонадра вдруге зупинили дію спецдозволу.
Однак уже 24 червня минулого року РНБО оновила санкційне рішення, де ліцензія ПрАТ «Коростишівського кар'єру» вже не згадувалася. Через два дні, 26 червня, Держгеонадра знову розблокували дозвіл на видобування, попри те, що кінцевим бенефіціаром компанії знову значиться сам Єрмолаєв.
За даними СБУ, Вадим Єрмолаєв, що від 2018 року має громадянство Кіпру, перереєстрував свій винно-горілчаний бізнес в окупованому Криму за російськими законами й сплачував податки в бюджет рф. Разом із ПрАТ «Коростишівський кар'єр», на початку 2024 року спецдозволи ще двох компаній у власності Єрмолаєва - «Потоки» та «Трендс Сістем» були заморожені. Обидва бізнеси нині домоглися поновлення дозволів.
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