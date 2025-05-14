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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Податкова виявила порушення в автошколах
17:21 14.05.2025 |
Більше клієнтів, ніж відображено у доходах та неоформлені працівники - найпоширеніші порушення, які виявили податківці під час перевірок автошкіл.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
Органи ДПС від початку 2025 року провели 108 перевірок акредитованих і внесених до Єдиного державного реєстру МВС суб'єктів господарювання, які надавали послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв.
"Податківці з'ясували, що кількість осіб, які пройшли навчання і склали іспити, не збігалася із задекларованими сумами доходу цих суб'єктів господарювання. Тобто оплата, ймовірно, проводилась готівкою, без використання реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО", - зазначають у податковій.
До порушників були застосовані штрафні санкції, говориться у повідомленні.
Так, зокрема, у Київській області підприємству донараховано 2,19 млн грн штрафних санкцій за розрахунки без РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів за надані послуги. У Хмельницькій області на підприємство накладено штраф на суму понад 800 тис грн.
Крім того, у Вінницькій області підприємство викрито на використанні найманої праці 12 працівників без оформлення трудових відносин. Матеріали перевірки направлені до Державної служби з питань праці для прийняття відповідних рішень.
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