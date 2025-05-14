Обсяг сплаченого ПДФО за 4 міс.-2025р. зріс на 22,1% - ДПС

Платники податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) перерахували 186,4 млрд грн у січні-квітні 2025 року, що на 22,1% або 33,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомила Державна податкова служба України.

Згідно з інформацією на сайті органу, в регіональному розрізі лідерами за сплатою ПДФО за чотири місяці 2025 року стали Київ (44,2 млрд грн), Дніпропетровська (18,5 млрд грн), Львівська (12,7 млрд грн), а також Київська область (10,8 млрд грн).

"Податок на доходи фізичних осіб складає левову частку надходжень місцевих бюджетів. Його ставка - 18% від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру. Тому отримуючи офіційну зарплату, з якої відраховуються податки, ви дбаєте про розвиток свого регіону та соціальну підтримку його громадян", - наголосили у ДПС.

Крім того, у службі платникам нагадали про можливість скористатися податковою знижкою. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

Підкреслюється, що документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року.