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Польські перевізники зупинили акцію протесту на кордоні з Україною – ДПСУ
08:48 14.05.2025 |
Польські перевізники, які 12 травня почали акцію на кордоні з Україною через невдоволення умовами праці, що призвело до перешкод у русі на пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ», пізно ввечері 13 травня зупинили протест, повідомила Державна прикордонна служба України.
«Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску «Дорогуськ». Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22:30 за київським часом», - йдеться в повідомленні.
За словами прикордонників, оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках на пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» поновили у звичайному режимі.
13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся з повіреним у справах Польщі в Україні Пйотром Лукасєвічем через ситуацію на кордоні.
«Українська сторона закликала вжити вичерпних заходів щодо недопущення блокування транспортних шляхів між Україною та Республікою Польща, які є життєво необхідними для підтримки економіки нашої держави та мають важливе гуманітарне значення в умовах триваючої російської збройної агресії», - заявило МЗС України.
Минулого року в Польщі відбувався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Вони блокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах. Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступали проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» - низки екологічних і кліматичних вимог.
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