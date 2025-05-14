Оподаткування полонених росіян допоможе Україні пред'явити претензії РФ — Рахункова палата

Документально підтверджені витрати на утримання російських військовополонених можуть стати частиною фінансових претензій до держави-агресора у майбутньому. Про це заявив член Рахункової палати Кирило Клименко, коментуючи проєкт закону про оподаткування полонених росіян.

"Належний облік витрат на забезпечення системи утримання військовополонених є важливим з огляду на відповідальність і підзвітність Уряду перед українськими платниками податків. Крім того, витрати на утримання цієї категорії осіб можуть стати частиною фінансових претензій України до держави-агресора у майбутньому. Ми маємо бути певні, що вони документально підтверджені та обґрунтовані", - зазначив Клименко.

Що передбачає законопроєкт

Згідно з документом, військовополонені визначаються як окрема категорія фізичних осіб - нерезиденти України. Податкові агенти - табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань і слідчі ізолятори - будуть зобов'язані:

→ нараховувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із виплат військовополоненим,

→ відображати ці суми в податковому розрахунку як загальну суму доходів і податків.

Очікується, що законопроєкт найближчим часом розгляне Верховна Рада.