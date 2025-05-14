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Фонд держмайна минулого тижня залучив на приватизаційних аукціонах майже ₴29 мільйонів
11:57 13.05.2025 |
Фонд державного майна України 5 - 9 травня 2025 року провів 9 успішних аукціонів, на яких залучив до бюджету 28,89 млн грн.
Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 9 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 28,89 млн гривень. Зростання ціни об'єкта становить 69,11 раза», - йдеться в повідомленні.
За інформацією ФДМУ, найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту електрозварювання ім.Є.Патона Національної академії наук України» у Києві. За об'єкт змагалися 19 учасників, завдяки чому вартість лота зросла з 65,5 тис. грн до 16 млн грн.
Також попитом серед інвесторів користувався господарський комплекс на Кіровоградщині загальною площею 321,7 кв.м, який в результаті торгів був реалізований за 11,2 млн грн.
Цього тижня команда Фонду держмайна планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації, зокрема на торги виставлено державний пакет акцій розміром 21,5239% статутного капіталу ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод», ЄМК ДП «Центр міжнародних програм Міністерства охорони здоров'я України» у Києві.
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