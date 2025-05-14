Комітет Ради підтримав зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував прийняти за основу законопроєкт №13256 щодо змін до Бюджетного кодексу, необхідних для реалізації угоди "про копалини".

Про це у Фейсбуці повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Укрінформ.

"Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови", - зазначила Підласа.

Відповідно до документа, внесок України складатиметься з половини коштів, отриманих після набуття чинності угодою від: ренти на видобування корисних копалин з нових ліцензій, видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами та реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови.

За попередніми оцінками, внесок України до Фонду складе близько 3 млрд грн за 5 років.