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Комітет Ради підтримав зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра

11:54 13.05.2025 |

Економіка, Право

Комітет Ради підтримав зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував прийняти за основу законопроєкт №13256 щодо змін до Бюджетного кодексу, необхідних для реалізації угоди "про копалини".

Про це у Фейсбуці повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа, передає Укрінформ.

"Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови", - зазначила Підласа.

Відповідно до документа, внесок України складатиметься з половини коштів, отриманих після набуття чинності угодою від: ренти на видобування корисних копалин з нових ліцензій, видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами та реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови.

За попередніми оцінками, внесок України до Фонду складе близько 3 млрд грн за 5 років.
 

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