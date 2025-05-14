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ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

10:47 13.05.2025 |

Економіка

 

Європейський банк розвитку та реконструкції (ЄБРР) переглянув прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 3,3% з 3,5%, які він очікував у лютому, та зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни Росії проти України та отримання вигод від післявоєнної реконструкції.

"Глобальний торговельний тиск, а також війна впливають на економічні очікування на 2025 рік. Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 3,3% у 2025 році, а нещодавні глобальні торговельні суперечності додадуть додаткових ризиків до вже високої невизначеності, пов'язаної з війною Росії проти країни", - йдеться в останньому виданні флагманського економічного звіту ЄБРР "Регіональні економічні перспективи ЄБРР" у вівторок.

Зазначається, що стабільне зовнішнє фінансування від ЄС у рамках програми Ukraine Facility та надходження від заморожених російських активів ERA, надані країнами G7, повністю покриють зовнішній та фіскальний дефіцити у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність. Очікується, що потужний стимул з боку державного споживання та збільшення військових закупівель вітчизняної промисловості підтримають економічне зростання.

В той же час банк зауважив, що з середини 2024 року спостерігається сповільнення економічного зростання та прискорення інфляції через вплив війни, що розпочалася з російського вторгнення в лютому 2022 року.

ЄБРР нагадує, що зростання реального ВВП у 2024 році помітно сповільнилося з понад 5,0% у першому півріччі до близько 2,0% у другому півріччі, внслідок чого загальний показник знизився до 2,9%. Серед причин - дефіцит електроенергії через російські атаки, низький врожай та гострий дефіцит робочої сили в економіці, спричинений зумовленими війною потребами.

"Тоді як сільське господарство, виробництво енергії та торгівля скоротилися, інші сектори продемонстрували стійке зростання, незважаючи на складні умови та війну. Бізнес продемонстрував стійкість та адаптивність, що в поєднанні зі злетом у 2024 році Чорноморського торговельного коридору України привело до відновлення зростання експорту після двох років різкого падіння", - додав банк.

У звіті також йдеться про те, що у регіонах діяльності ЄБРР - Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Південному і Східному Середземномор'ї (SEMED) - середні темпи зростання сповільнилися з 3,4% у 2022 році до 2,7% у 2023 році і залишилися загалом стабільними на рівні 2,8% у 2024 році.

"Однак різке зростання невизначеності в торговельно-економічній політиці у 2025 році, спричинене посиленням глобальної політичної невизначеності, послабленням зовнішнього попиту та прямим і непрямим впливом оголошеного підвищення імпортних тарифів, спонукало ЄБРР знизити свій регіональний травневий прогноз на цей рік на 0,2 відсоткових пункти до середнього показника в 3%, а потім підвищити його до 3,4% у 2026 році, що не змінилося порівняно з показником лютого", - зазначається у публікації.

Як повідомлялося, ЄБРР у лютому погіршив прогноз ВВП для України цього року з 4,7% до 3,5%.

Потім Міжнародний валютний фонд (МВФ) також переглянув прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пункта порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%, а Світовий банк - з 6,5% до 2%.

Нарешті НБУ у квітні погіршив прогноз зростання економіки України у поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному - з 4,0% до 3,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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