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АРМА перевіряє ефективність управління «трубою Медведчука»
10:31 13.05.2025 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело виїзну перевірку ефективності управління арештованим об'єктом критичної інфраструктури - частиною магістрального нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АРМА.
"Цей трубопровід, відомий у суспільстві як «труба Медведчука», є важливою ланкою паливно-енергетичної системи України. Його ефективне управління має стратегічне значення для енергетичної безпеки держави та забезпечення обороноздатності в умовах війни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перевірку активу проводила комісія центрального апарату АРМА на чолі з начальником управління моніторингу ефективності менеджменту активів Юлією Корольовою за участю керівника Західного міжрегіонального територіального управління Володимира Муржі. До огляду долучилися представники АТ «Укртранснафта» - управителя арештованого майна.
Під час інспекції перевірено цільове використання активу, стан лінійно-виробничих диспетчерських станцій, а також заходи, яких вживає управитель для збереження майна. Особливу увагу приділено охороні об'єкта та облаштуванню фортифікаційного обладнання для його захисту.
Комісія продовжує опрацювання документів, отриманих під час перевірки, зокрема щодо правомірності понесених витрат. За результатами контролю управитель отримає офіційний висновок про ефективність управління активом.
У пресслужбі нагадали, що у квітні 2025 року відбулася робоча зустріч керівництва АРМА та Укртранснафти, під час якої обговорювалися заходи зі збереження активу та внесення змін до чинного договору управління. Саме результати цієї перевірки мають стати підґрунтям для ухвалення рішень.
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