Фінансові новини
- |
- 13.05.25
- |
- 02:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Морським коридором України перевезли вже 120 мільйонів тонн вантажів
13:18 12.05.2025 |
Від початку роботи українського морського коридору порти "Великої Одеси" обробили 120 млн тонн вантажів, з яких 76 млн тонн - аграрна продукція.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Зазначається, що лише у 2025 році перевезено понад 28 млн тонн, включаючи понад 15 млн тонн зернових.
"Завдяки українському коридору вітчизняні виробники зберегли конкурентоспроможність на світових ринках та забезпечили стабільні валютні надходження у вітчизняну економіку. За оцінками НБУ, до 30% експорту металопродукції проходить саме через цей маршрут. Для агросектору економічний ефект оцінюється у 15-20% доданої вартості", - йдеться у повідомленні.
До того ж український морський коридор забезпечив експорт продукції до 53 країн світу, включаючи Кенію, Джибуті та Бангладеш.
Для ринків Північної Африки та Південно-Східної Азії саме морський шлях залишається економічно найвигіднішим, оскільки перевезення сушею робило б українське зерно неконкурентним за ціною, додали у відомстві.
Нагадаємо, у 2024 році морським коридором 4651 судно прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів. Це дозволило Україні експортувати понад 74,4 мільйона тонн вантажів.
Зокрема, у травні минулого року глобальні контейнерні перевізники почали повертатися в Україну. Так, німецький перевізник Hapag-Lloyd став першим магістральним оператором, який почав пропонувати контейнерні послуги в Україну та з України. Hapag-Lloyd почала працювати з румунсько-українським сервісом, яким керує Iteris Feeders, українська транспортно-логістична компанія, розташована в Одесі.
У липні відбувся перший з 2022 року рейс MSC. Судно Levante F під прапором Панами прибуло у "Контейнерний термінал Одеса" з грузинського порту Поті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості
|Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
|ICAO визнала РФ відповідальною за катастрофу малайзійського «Боїнга» рейсу MH17
|Єврокомісар з оборони пояснив імовірну роль України у системі колективної оборони ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ
|Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у I кварталі зросли на 6,7% - Держстат
|Мінсільгосп США очікує зростання експорту пшениці з України у 2025/26МР до 16,5 млн т та кукурудзи до 24 млн т
|Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості
|Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
|Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» заблокований через протест поляків
Бізнес
|Microsoft забороняє своїм співробітникам користуватись чат-ботом китайської DeepSeek
|NVIDIA модифікує чип H20 для Китаю, щоб обійти експортні обмеження США — Reuters
|Rheinmetall і ICEYE запускають спільне виробництво супутників у Німеччині
|Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети
|Peugeot поширила восьмирічну гарантію на всі електромобілі
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi