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АНАЛІТИКА

Морським коридором України перевезли вже 120 мільйонів тонн вантажів

 

Від початку роботи українського морського коридору порти "Великої Одеси" обробили 120 млн тонн вантажів, з яких 76 млн тонн - аграрна продукція.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що лише у 2025 році перевезено понад 28 млн тонн, включаючи понад 15 млн тонн зернових.

"Завдяки українському коридору вітчизняні виробники зберегли конкурентоспроможність на світових ринках та забезпечили стабільні валютні надходження у вітчизняну економіку. За оцінками НБУ, до 30% експорту металопродукції проходить саме через цей маршрут. Для агросектору економічний ефект оцінюється у 15-20% доданої вартості", - йдеться у повідомленні.

До того ж український морський коридор забезпечив експорт продукції до 53 країн світу, включаючи Кенію, Джибуті та Бангладеш.

Для ринків Північної Африки та Південно-Східної Азії саме морський шлях залишається економічно найвигіднішим, оскільки перевезення сушею робило б українське зерно неконкурентним за ціною, додали у відомстві.

Нагадаємо, у 2024 році морським коридором 4651 судно прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів. Це дозволило Україні експортувати понад 74,4 мільйона тонн вантажів.

Зокрема, у травні минулого року глобальні контейнерні перевізники почали повертатися в Україну. Так, німецький перевізник Hapag-Lloyd став першим магістральним оператором, який почав пропонувати контейнерні послуги в Україну та з України. Hapag-Lloyd почала працювати з румунсько-українським сервісом, яким керує Iteris Feeders, українська транспортно-логістична компанія, розташована в Одесі.

У липні відбувся перший з 2022 року рейс MSC. Судно Levante F під прапором Панами прибуло у "Контейнерний термінал Одеса" з грузинського порту Поті.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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