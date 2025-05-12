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ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК
12:23 12.05.2025 |
Європейський союз започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в оборонно-промисловому комплексі.
Про це в Брюсселі в рамках роботи Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС у понеділок повідомив заступник генерального секретаря зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс (Charles Fries).
"Сьогодні ми запускаємо нову робочу групу ЄС-Україна з питань співробітництва в оборонно-промисловій сфері, щоб сприяти пошуку конкретних рішень", - анонсував він.
Представник зовнішньої служби ЄС пояснив, що наразі ЄС використовує "всі наявні в розпорядженні інструменти, щоб максимально підтримати Україну та її інтеграцію в європейську оборонну, технологічну та промислову базу".
"Однак ми знаємо, що існують також перешкоди для інтеграції, які... створюють затримки у виробництві систем протиракетної оборони малої дальності та безпілотників, які вам потрібні. І ми знаємо, що компанії з обох сторін мають певні занепокоєння, чи то щодо доступу до фінансування, чи то щодо сертифікації вашої продукції", - деталізував Фріс.
Саме над усуненням наявних перешкод і працюватиме нова робоча група.
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