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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Уряд виплатив українцям кешбек за березень
12:19 12.05.2025 |
Накопичені за березень в рамках програми "Національний кешбек" 443 млн грн надійшли на рахунки 3,4 млн українців, повідомило Міністерство економіки в понеділок.
Як повідомлялось, обсяг нацкешбеку, виплаченого урядом у березні, став найбільшим за шість місяців повноцінної дії програми.
Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, мінімальний - 2 грн/місяць. Кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.
Про завершення бета-тестування програми "Національний кешбек" і рішення запустити національну рекламну кампанію повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко 11 жовтня 2024 року.
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