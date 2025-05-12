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АНАЛІТИКА

Уряд виділив ще 665 млн грн для власників пошкодженого війною житла

11:57 12.05.2025 |

Економіка

 

Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми єВідновлення. Це - допомога українцям для проведення дрібних та капітальних ремонтів", - повідомляється на сайті міністерства.

Як повідомляє відомство, це дозволить відновити 7 389 житлових приміщень, пошкоджених внаслідок збройної агресії", - повідомили у міністерстві.

Через "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

* категорії А (виплати на поточні ремонти) - до 200 тис грн;
* категорії Б (виплати на капітальні ремонти) - від 200 до 350 тис грн для квартир або від 200 до 500 тисяч грн - для будинків.

Загалом для реалізації "єВідновлення" у державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 млрд грн. З них на ремонти категорії А - 400 мільйонів, категорії Б - 600 млн.

За матеріалами: Економічна правда
 

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