Уряд виділив ще 665 млн грн для власників пошкодженого війною житла

Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми єВідновлення. Це - допомога українцям для проведення дрібних та капітальних ремонтів", - повідомляється на сайті міністерства.

Як повідомляє відомство, це дозволить відновити 7 389 житлових приміщень, пошкоджених внаслідок збройної агресії", - повідомили у міністерстві.

Через "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

* категорії А (виплати на поточні ремонти) - до 200 тис грн;

* категорії Б (виплати на капітальні ремонти) - від 200 до 350 тис грн для квартир або від 200 до 500 тисяч грн - для будинків.

Загалом для реалізації "єВідновлення" у державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 млрд грн. З них на ремонти категорії А - 400 мільйонів, категорії Б - 600 млн.