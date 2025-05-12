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Експерт проаналізував перспективи видобутку корисних копалин в Україні після підписання угоди зі США
09:07 12.05.2025 |
8 травня 2025 року Верховна Рада України ратифікувала стратегічну угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо спільного використання мінеральних ресурсів, що стало важливим кроком у зміцненні економічного партнерства між двома країнами. Угода передбачає створення Спільного інвестиційного фонду реконструкції, який дозволить США отримати пріоритетний доступ до українських корисних копалин, зокрема літію, титану, графіту та урану. Водночас, Україна очікує на посилення військової підтримки та економічної стабільності.
Володимир Хаустов, вчений секретар Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України", заслужений економіст України та кандидат технічних наук, поділився своїм баченням щодо перспектив реалізації цієї угоди у відео від експертно-аналітичного центру Experts Club.
"Україна має значний потенціал у сфері видобутку стратегічних мінералів. Проте, варто розуміти, що реалізація цього потенціалу потребує значних інвестицій та часу. Багато родовищ, зокрема літієвих, знаходяться в регіонах, де інфраструктура потребує модернізації, а геологічні дані базуються на застарілих радянських дослідженнях", - зазначив Хаустов.
Експерт також наголосив на технологічних викликах, пов'язаних із видобутком та переробкою українських мінералів.
"Більшість літієвих родовищ в Україні містять руди, які складно збагачувати за допомогою існуючих технологій. Це вимагає розробки нових методів переробки, що, у свою чергу, потребує часу та фінансових ресурсів", - пояснив він.
Угода також передбачає, що прибутки від спільних проектів будуть реінвестовані в Україну протягом перших десяти років, що має сприяти економічному відновленню країни. Проте, Хаустов застерігає від надмірного оптимізму щодо швидких результатів.
"Реалізація таких масштабних проектів - це питання не одного року. Необхідно враховувати всі ризики та виклики, зокрема геополітичні та економічні, які можуть вплинути на хід виконання угоди", - підкреслив він.
Загалом, експерт вважає, що підписання угоди зі США є важливим кроком для України, який відкриває нові можливості для розвитку гірничодобувної галузі та зміцнення економіки. Однак, успішна реалізація домовленостей потребує комплексного підходу, стратегічного планування та тісної співпраці між усіма зацікавленими сторонами.
"Це шанс для України стати важливим гравцем на світовому ринку стратегічних мінералів. Але для цього потрібно не лише бажання, а й реальні дії, інвестиції та технологічні рішення", - резюмував Володимир Хаустов.
Таким чином, угода між Україною та США відкриває нову сторінку в економічному партнерстві двох країн, але її успішна реалізація залежить від багатьох факторів, які потребують ретельного аналізу та зважених рішень.
Більш детально про корисні копалини України ви можете дізнатись з відео: https://www.youtube.com/watch?v=IFI5sUBX3gc&t
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