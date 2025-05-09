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АНАЛІТИКА

В Україні біля кордону з Румунією добудовують мультимодальний термінал для торгівлі з ЄС

 

Будівництво мультимодального транспортного терміналу "Фішка-Нов" у селищі Глибока Чернівецької області перебуває на завершальному етапі. Про це повідомила пресслужба Глибоцької громади.

Зазначається, що цей термінал є одним із найбільших інвестиційних проєктів на території громади та області.

Термінал розташований поблизу кордону з Румунією, тому має стратегічне значення у перевезеннях між Україною та Європейським Союзом.

Інфраструктура терміналу включатиме шість залізничних колій з можливістю перевантаження між вагонами з українською (1520 мм) та європейською (1435 мм) колією, а також потужності для обслуговування вантажів, що прибувають автотранспортом.

Сучасне обладнання забезпечуватиме точний контроль ваги вантажів, що відповідає європейським стандартам логістики.

Крім того, підприємство "Фішка-Нов" планує створити близько 100 нових робочих місць для мешканців Глибоцької громади. За підсумками 2023 року компанія увійшла до п'ятірки найбільших платників податків у громаді.

Очікується, що запуск терміналу значно посилить транзитний потенціал регіону та полегшить торгівлю між Україною та Європейським Союзом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Румунія
 

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