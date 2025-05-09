У ЄДР вперше з'явились компанії із позначкою про непрозору структуру власності

Вперше 15 компаній отримали позначку про непрозору структуру власності в Єдиному державному реєстрі.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

У вересні 2022 року було внесено відповідні зміни до закону про держреєстрацію юридичних осіб - його доповнили новою інформацією про бізнеси, які підпорядковуються Національному банку. Зокрема, розкривати структуру власності - тобто кому, у якій мірі та як підпорядковується бізнес - мають небанківські компанії у підпорядкуванні НБУ (страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди).

Наразі у компанії, щоб отримати ліцензію для роботи від Нацбанку, має бути прозора структура власності. Проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:

* немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;

* циклічна власність - коли одна компанія\підприємець володіє часткою іншого бізнесу, та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);

* використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;

* у компанії з'явився лідер без відома/згоди регулятора (НБУ);

* наявність номінальних власників - власники є лише "на папері".

Якщо у компанії з'являються ознаки непрозорості, то НБУ може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ.

Проте не всі компанії, які отримали таку відмітку в ЄДР, є фінансовими або їх діяльність регулюється Нацбанком. Так, у переліку з'явились ОСББ, компанія з оренди нерухомості та агробізнес - тобто такі компанії, які за законом не зобов'язані підпорядковуватись Нацбанку та, відповідно, не можуть бути визнані ним непрозорими.