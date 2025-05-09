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Україна за 4 міс. незначно наростила випуск прокату
11:50 09.05.2025 |
Українські металургійні підприємства в січні-квітні поточного року збільшили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 0,5% порівняно з аналогічним періодом торік - до 1,982 млн тонн з 1,973 млн тонн.
Згідно з інформацією об'єднання "Укрметалургпром" у п'ятницю, виплавка сталі за цей період зросла на 1% - до 2,425 млн тонн, чавуну - на 8,1%, до 2,363 млн тонн.
У квітні було вироблено 547 тис. тонн прокату, 692 тис. тонн сталі, 661 тис. тонн чавуну, тоді як попереднього місяця - 478,4 тис. тонн прокату, 550,5 тис. тонн сталі, 563,2 тис. тонн чавуну.
Як повідомлялося, Україна у 2024 році наростила виробництво загального прокату на 15,8% порівняно з попереднім роком - до 6,222 млн тонн з 5,372 млн тонн. Виплавка сталі за цей період зросла на 21,6% - до 7,575 млн тонн, чавуну - на 18,1%, до 7,090 млн тонн.
Україна 2023 року збільшила виробництво загального прокату на 0,4% порівняно з 2022 роком - до 5,372 млн тонн, але знизила виплавку сталі на 0,6% - до 6,228 млн тонн, чавуну на 6,1% - до 6,003 млн тонн.
В 2022 році країна скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з 2021 роком - до 5,350 млн тонн, сталі на 70,7% - до 6,263 млн тонн, чавуну на 69,8% - до 6,391 млн тонн.
За 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).
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