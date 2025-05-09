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АНАЛІТИКА

У квітні зросла сума сплачених митних платежів

09:35 09.05.2025 |

Економіка

 

У квітні до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів, що на 8,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Серед бюджетоформуючих товарів, що займають найбільшу питому вагу у структурі сплачених вітчизняним бізнесом митних платежів у минулому місяці:

* нафтопродукти - 13,6 млрд грн;
* легкові автомобілі - 4,2 млрд грн;
* гази нафтові - 1,5 млрд грн;
* інсектициди, гербіциди - 1,1 млрд грн;
* добрива мінеральні - 1,0 млрд грн.

За даними митниці, у порівнянні з квітнем 2024 року в минулому місяці на 6,2% зменшились обсяги імпорту по вартості у доларовому еквіваленті.

Водночас, порівнюючи обсяги ввезення бюджетоформуючих товарів, є падіння загальних фізичних обсягів на 5,5%, а також зменшення рівня їх митної вартості.

Крім цього, у квітні при митному оформленні імпорту товарів обсяги наданих пільг, передбачених законодавством, зросли на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 24,6 млрд грн.

За матеріалами: Економічна правда
 

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